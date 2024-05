Christian Nodal revela que se quitó dientes para colocarse diamantes: ‘Me arrepiento muchísimo’

Con apenas 25 años, Christian Nodal se encuentra en la cima del éxito, pues es considerado como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano. Esta realización profesional se ha visto reflejada en sus ingresos y, como muchos famosos, se ha dado sus lujos. Sin embargo, hay un gasto en particular por el que se siente arrepentido: su dentadura de diamantes. En una entrevista reciente, el cantante explicó las razones detrás de esta decisión y por qué lamenta haberla tomado.

©GettyImages



Nodal se encuentre en un gran momento a nivel personal y profesional.

En entrevista con Luz García para para su podcast Noche de Luz, Christian fue cuestionado sobre el gasto más excéntrico que ha hecho. “Creo que lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida, que era una relación de dinero y eso, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes”, contó el cantante e incluso mostró a la anfitriona las piezas.

“Fue una locura eso”, agregó el cantante cuando Luz le preguntó cuánto le había costado colocarse las piedras preciosas. “Pero cómo te vas a poner un diamante allá dentro si no se puede apreciar a menos que me lo enseñes”, señaló la entrevistadora, refiriéndose al hecho de que Nodal se puso las piezas en los molares.

“Es que es ese ego malo, que no hay que hacerle caso”, respondió el intérprete de Adiós Amor y recordó lo que pasó por su mente en aquel momento que decidió ponerse estos extravagantes implantes dentales: “Es mi voz, hago todo con mi boca, quiero que se vea algo, que cuando cante o sonría se vea ca***n”. Fue entonces que recurrió a su joyero de confianza para hacer las piezas. “Él me dijo: ‘Mira, te vamos a hacer un paquete completo, te dormimos, te quitamos tus dientes, ponemos los diamantes y mientras te están haciendo todo eso que te tatúen’”, contó. “Me hice todo eso al mismo tiempo”.

©GettyImages



El cantante admitió haber malgastado dinero cuando era más joven.

Arrepentido de su decisión

“El servicio de eso creo que me salió como 800 mil dólares, arribita de 800 y cacho por lo de los diamantes, más los tatuajes y todo”, reveló finalmente. Impactada con la cifra, Luz le preguntó si lamentaba aquella decisión. “Me arrepiento muchísimo, fue una estupidez”, expresó. “Sí, es que estaba más chiquito”, agregó, sin detallar exactamente hace cuánto ocurrió.

“Pero mira, en toda la situación un día, mañana, se me va la voz y todo, me roban todo y...”, comentó, y también se refirió a que podía ser presa de delincuentes interesados en sus costosas piezas dentales. “¡Son circonias, son circonias!”, agregó bromista, para disuadir a posibles malhechores.

©@braggaomx



Hace poco, Nodal se hizo de unas parrillas de diamantes.

“Boté mucho dinero en alhajas, es en lo que más he botado dinero”, admitió. Sin embargo, con los años y la madurez ha cambiado la forma de manejar sus finanzas. “Me quiero retirar algún día y está bien darse sus lujos, y cosas necesarias, las cómodas, pero no andar así (derrochando) sino no me voy a retirar nunca”. Además, dijo que la pandemia de covid también le enseñó a ser más cuidadoso con sus ingresos. “Dije: ‘Tengo que cuidar mi dinero y ser más inteligente y y no andarlo ahí (tirando)’”. Recientemente, el cantante adquirió unas lujosas parrillas de diamantes y otras piedras preciosas, pero éstas no requieren ningua extracción para su colocación.