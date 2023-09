Christian Nodal y Cazzu anuncian el nacimiento de su bebé, ¡es una niña!

Christian Nodal y Cazzu han anunciado el nacimiento de su primer hija en común. Fuentes cercanas a los nuevos padres han confirmado a ¡HOLA! Américas que el bebé de la pareja es una niña y que ha nacido en Argentina. A través de sus redes sociales, la pareja de intérpretes compartió una hermosa imagen en blanco y negro, en la que aparecen tomando a su bebé. Justo como el propio Nodal había revelado a ¡HOLA! Américas, la bebé nació en septiembre, exactamente este jueves. Junto a la fotografía, los padres primerizos escribieron: “14.09.23” y agregaron un emoji en forma de sol.

©@nodal



Con esta bella imagen, Nodal y Cazzu revelaron el nacimiento de su bebé

Hasta el momento, los cantantes no han revelado su nombre, pero desde hace meses, el intérprete ya había dado unas pistas de que su bebé era una niña. Durante una entrevista con el programa colombiano Lo Sé Todo, Nodal se refirió al bebé como una niña. En una charla con dicho programa, el intérprete de Botella tras botella se refirió a su decisión de removerse sus tatuajes. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo en ese entonces.

©GettyImages



Cazzu y Nodal han debutado como papás primerizos

Después, en una charla con ¡HOLA! Américas volvió a referirse a su bebé como niña: “Estoy trabajando mucho conmigo mismo en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz, con mucho amor y que se sepa que su hogar y su casa va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”.

Aunque en un inicio trataron de ser discretos con la dulce espera de su bebé, con el paso del tiempo empezaron a compartir fotos y videos en los que se dejaban ver plenos, disfrutando del embarazo. En específico, Cazzu fue la más abierta en compartir fotos de su pancita, las cuales tenían fascinados a sus seguidores. “Me importa mucho mantener el equilibrio de una formar un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera”, aseguró en una reciente entrevista a finales de agosto con Rolling Stone.

©@cazzu



Cazzu con su pancita de embarazo

En esa charla con el citado medio de comunicación, Cazzu también advirtió que temía por esta nueva etapa en su vida. “¿Cómo me preparo para la maternidad? Trato de tranquilizarme, tengo mucho miedo”, dijo. Sin embargo, la llamada ‘Nena Trampa’ cuenta con el apoyo de Nodal y por supuesto con el cariño de las familias de ambos, quienes estarán al pendiente de los jóvenes padres y de la recién nacida.