Emocionado, Nodal habla de su inminente debut como papá en pleno concierto

El gran debut de Cazzu y Christian Nodal en la paternidad es inminente, por lo que la pareja no podría estar más emocionada. Meses atrás el cantante mexicano reveló a ¡HOLA! Américas que su bebé nacería en septiembre, por lo que en cualquier momento podría anunciar la buena nueva. Ilusionado por la nueva faceta que empezará a vivir, el intérprete habló al respecto con su público en un reciente concierto en Estados Unidos.

©GettyImages



Cazzu y Nodal están por recibir a su primer bebé.

El pasado 2 de septiembre Nodal se presentó en el Allstate Arena, en Chicago, como parte de su Foraji2 Tour. Plantado en el escenario ante cientos de personas, el cantante de 24 años se refirió al próximo nacimiento de su bebé.

“Este es mi último show como papacito, que la próxima vez que vuelva a dar un show ahora sí voy a ser papá”, expresó bromista ante el público. “Así que venimos con las energías al máximo esta noche, esperando que sea una noche inolvidable”, agregó Nodal desde el escenario, donde se dejó ver muy sonriente, mientras sus fans reaccionaron emocionados.

Se cree que el cantante y la rapera argentina tendrán una nena, pues aunque no lo han anunciado como tal, hace tiempo él pareció revelarlo sin darse cuenta. Hace unos meses, en una entrevista para Lo sé Todo Colombia, el intérprete de Adiós Amor habló de su decisión de removerse sus tatuajes, y sin notarlo, se refirió a su bebé de forma femenina. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo entonces.

Después, en una charla con ¡HOLA! Américas volvió a referirse a su bebé como niña: “Estoy trabajando mucho conmigo mismo en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz, con mucho amor y que se sepa que su hogar y su casa va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”.

©@cazzu



Nodal está muy emocionado con su próximo debut en la paternidad.

Nodal, ilusionado con su nuevo papel de padre

Christian Nodal ha confesado estar muy emocionado con su estreno en la paternidad, y feliz de hacerlo junto a la mujer que ama. “Pues soy nuevo en esto, muchas experiencias nuevas. Cada noche es diferente, cada noche se siente más la pancita. Conecta con una parte que nunca sabes que tenías”, confesó hace unos meses en entrevista con ¡HOLA! Américas.

“De pronto empatizas más con la familia, con los adultos y te das cuenta de que la vida es así, que todos en algún momento fueron jóvenes”, reflexionaba entonces. También habló del apoyo que le han dado sus propios padres ante esta nueva etapa de su vida. “Mi papá confía mucho en que voy a ser buen padre. No me han dado más que puro amor y apoyo”, comentó.

