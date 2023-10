Christian Nodal y Cazzu llevan a su bebita de viaje a México

No hay nadie más feliz en estos momentos que Christian Nodal y Cazzu, quienes están viviendo las mieles de la paternidad. La pareja le dio la bienvenida a su bebé el pasado14 de septiembre, y desde entonces ha dejado ver lo plena que está en esta nueva faceta. El nacimiento de la pequeña tuvo lugar en medio de la gira Foraji2 Tour del cantante mexicano, por lo que tras su debut como papá ha tenido que seguir adelante con sus compromisos profesionales. Pero eso no significa que estará solo, pues al parecer estará acompañado por su pareja y también con su nena.

©@dreskatz



Cazzu y Nodal le dieron la bienvenida a su hija en septiembre.

El pasado 24 de octubre Cazzu publicó en sus historias de Instagram una tierna postal protagonizada por Nodal y por su bebé. En la imagen se veía al intérprete de Adiós Amor sentado en el asiento de un avión privado, cargando delicadamente a su hija contra su pecho y besándola con dulzura mientras miraba por la ventanilla. Como lo han hecho él y la rapera argentina hasta ahora, prefirió no mostrar el rostro de la bebé, y solo se vio su silueta envuelta en una colorida manta estampada.

Si bien Cazzu no reveló el destino del viaje en el que se encontraba con Nodal y su hija, todo parece apuntar que se dirigían a México. Cabe señalar que la bebé nació en Argentina, país natal de su madre y donde ella y el mexicano han fijado su residencia. Aunque ninguno de los dos ha ofrecido detalles al respecto, es probable que se trate del primer viaje de la pequeña al país de su padre. En redes sociales se ha especulado que este viaje serviría para que los papás del cantante conozcan a su nueva nieta.

©@cazzu



Cazzu compartió esta hermosa postal de Nodal con su bebé.

Lo que es un hecho son los motivos profesionales que tiene Nodal para viajar a México, pues como parte de su gira, tiene previstas presentaciones en Toluca, Tlaxcala, Guadalajara y Veracruz. “No puedo esperar a verlos”, dijo el cantante de 24 años en sus historias de Instagram anticipando su viaje a México.

©GettyImages



Christian Nodal está en medio de su Foraji2 Tour.

Nodal, pleno en todas las facetas de su vida

“En este momento estoy sintiendo muchas emociones”, dijo el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos en una entrevista con la revista Rolling Stone concedida porco antes del nacimiento su hija y publicada días después. “Me siento muy agradecido de que la vida me haya traído a este momento con la persona adecuada, con la persona que amo, admiro y aprecio mucho”, dijo sobre la paternidad.

En aquella ocasión habló de cómo sus vivencias personales han repercutido en su música. “En mis letras, incluso si es algo que escribo o no escribo, quiero que la gente se conecte con ellas. Hice (Cazzualidades) para la madre de mi hija. Estamos atravesando un capítulo muy precioso como seres humanos individuales, como equipo y como pareja. Me encanta compartir muchas cosas. Me encanta gritar sobre nuestro amor a los tejados”, dijo entonces.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...