Christian De La Campa revela que fue operado hace unos días: ‘Por fortuna mi cuerpo respondió bien’

Faltan solo un día para uno de los eventos más importantes de la industria musical: los Premios Billboard de la Música Latina. Con la cuenta regresiva ya iniciada, las celebridades ya se están preparando, de hecho, durante los ensayos algunas de ellas han compartido con HOLA! USAsu sentir ante esta emocionante experiencia. Quien estuvo a punto de perderse este magno evento fue el actor y modelo Christian De La Campa, pues nos reveló que recientemente atravesó por un bache de salud.

El actor, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, contó que hace apenas unos días tuvo presentó un problema médico que lo llevó a ser operado. “Yo tengo pésima suerte, siempre me pasa todo”, confesó a HOLA! USA. “Justo vengo saliendo de operación hace dos días, de piedras en los riñones”, reveló Christian. Sin embargo, pese a esta situación se mostró de muy buen humor.

“Entonces estuve a punto de no poder venir, pero bueno, afortunadamente mi cuerpo respondió bien y pude batallar con los dolores y eso”, comentó. El intérprete contó que, derivado de esta situación, no pudo organizarse bien para la cita de este 5 de octubre en el el Watsco Center en Coral Gables, Florida.

“Por ese rollo que me pasó no pude ver lo del vestuario, entonces ahorita estoy tratando de resolver lo de vertuario para mañana. Estamos con prisa, pero no importa, creo que siempre que pasan las cosas así Dios termina acomodando todo como debe de ser”, expresó confiado.

A punto de estrenar serie

Christian se mostró emocionado no solo por poder finalmente asistir a los Premios Billboard de la Música Latina, sino también por el estreno en televisión que tiene en puerta. Y es que el actor de 41 años forma parte del elenco de lujo de la nueva serie de TelemundoVuelve A Mí, protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas. “Va a estar buenísima”, aseguró De La Campa.

El actor participó anteriormente en la telenovela Cabo (TelevisaUnivision), protagonizada por Bárbara de Regil, la cual se estrenó hace casi un año y finalizó su emisión en febrero de este año. También participó hace un par de años en el famoso reality La Casa de los Famosos (Telemundo).

