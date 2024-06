Ludwika Paleta comparte el primer vistazo de la película que hizo con su hijo

La cuenta regresiva para el estreno de Después, la primera película en la que Ludwika Paleta comparte créditos con su hijo Nicolás, ha comenzado. En la víspera de su llegada de esta historia a la pantalla grande, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la protagonista utilizó su cuenta de Instagram para compartir los primeros vistazos de este filme, uno de los más especiales de su carrera debido a que, por fin, pudo trabajar con su primogénito quien en la pandemia saltó a la fama con su lanzamiento musical bajo el nombre de NIICO.

Nicolás, su hijo también en la ficción

Con varias imágenes de esta filmación, Ludwika escribió: “Este es el póster de nuestra película Después. Una historia tan personal y tan cercana a mi corazón. La historia de una mujer y su hijo. Tan paralela a la realidad y a la vez tan diferente. El trabajo de un equipo tan talentoso y generoso. Gracias Sofía por confiar en mí para contar la historia de Carmen. Gracias Luis Briones por entender tan bien el después y ponerlo genialmente en el papel. A todos, todos los que pusieron su corazón en esta película. Gracias. Es un sueño cumplido. Es nuestra película”.

Hace un año, Ludwika compartió con la prensa la emoción que le provocaba compartir ser con su hijo por primera vez: “Lo veo y se me cae la baba, porque se ha convertido en un hombre que ama lo que hace, está cantando, está actuando, vamos a hacer una película juntos y yo estoy como mamá orgullosa, la más orgullosa”, comentó sobre este proyecto. En esta conversación con la prensa, la actriz reveló que fue Nicolás quien consiguió con su talento esta oportunidad: “Es una película en la que tenemos cuatro años trabajando, la directora Sofía Gómez Córdova y yo, en donde aparecía un adolescente y Nicolás se ganó ese personaje de mi hijo”.

Para Ludwika ser testigo del profesionalismo de Nicolás ha sido un lujo: “Me da mucha ilusión, verlo actuar, verlo hacerse responsable, tan comprometido y verlo encontrar su camino me llena de cariño e ilusión”. En aquel encuentro con la prensa, la actriz confesó que desde que era muy pequeño, su primogénito mostró su inquietud por el séptimo arte: “Desde que era chiquito siempre le gustó el cine, siempre fue un apasionado del cine, después estudió música, al terminar la prepa estudió cine en Canadá”.

Hijo de papás actores

Por su parte, hace un par de semanas, Nicolás habló con la prensa durante su paso sobre una alfombra roja en la que habló de los pros y contras de ser hijo de famosos: “Es una espada de doble filo. Tanto porque me ha dado oportunidades que he querido tomar, de cierta manera, o que en una rueda de prensa las preguntas sean dirigidas a eso”. Sobre cómo fue crecer con papás actores, dijo: “Yo hasta los 18, mi cuenta la tuve privada, realmente crecí normal, porque por suerte no estuve bajo el ojo público, hasta que tuve la edad de decidir si quería estar en este medio o no, porque sino se puede volver una cosa más circunstancial”, explicó