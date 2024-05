Plutarco Haza aclara los señalamientos de plagio de los que fue objeto en el programa de Jimmy Kimmel

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Plutarco Haza ha abordado la reciente polémica que lo ha alcanzado debido a la obra de teatro Voy a ser papá, un monólogo que en inglés lleva el nombre de The New One y que fue escrito por el comediante Mike Birbiglia. Y es que el autor de dicho texto, estuvo como invitado en el programa de Jimmy Kimmel, en donde en un momento de la conversación con el famoso presentador, salió a relucir el nombre del intérprete mexicano, a quien de cierta forma señaló de haber robado su obra. Es por eso que Haza ha querido aclarar la situación de manera puntual, desmintiendo los dichos de Birbiglia, y dejando en claro que él hizo las cosas bien, pues sí pagó por los derechos del monólogo y siempre le dio crédito a su colega.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en donde el actor habló del tema y aclaró la situación de forma puntual, poniendo en alto su profesionalismo y defendiendo su honor como actor. “Mike Birbiglia no dijo que me había robado la obra. ¡Dijo que me robé su personalidad! Se enteró que en México una persona estaba presentando el monólogo que él puso en Broadway y en el cual hablaba sobre toda su experiencia de ser papá cuando él no quería ser papá, y que una persona en México se lo atribuía como si fuera Mike Birbiglia y contara su misma historia”, compartió el artista.

Plutarco ahondó en el tema y aseguró que, aunque previo a la participación de Mike en el show de Jimmy Kimmel había hablado con él e incluso habían formado una amistad, el autor del monólogo decidió dejarlo mal parado a nivel internacional. “Lo que él hace es tergiversar la historia para lograr un momento de comedia. Lo que realmente pasó es que vi la obra en Netflix, porque la grabaron. A mí me gustó, yo la adapté como actor. Mi esposa y yo, como productores, compramos los derechos y pusimos la obra en México”, señaló.

En otra parte de la charla, Plutarco se mostró extrañado respecto a la actitud de Mike, pues dijo, hasta antes de presentarse en el show de Kimmel, todo estaba bien entre ellos. “Entre lo que cuenta sí hay algo de verdad. La agencia que negoció los derechos conmigo, que son sus representantes, no le habían avisado a él, no sé porqué. Él se entera por Internet, por Instagram, y se pone en contacto conmigo para decirme: ‘Es mi obra, no la puedes poner’. Entonces le contesto que tengo los derechos que negocié con su agencia. Nos hicimos cuates, tengo mails de él siendo buena onda conmigo, hicimos zooms con las esposas. Estaba contento de que su obra se montara en México”, agregó.

Preocupado por el futuro de su carrera

Finalmente, Plutarco Haza se mostró preocupado debido a esta situación, pues dijo, teme que su reputación profesional se vea afectada por este malentendido, especialmente ahora que ha comenzado a construir su carrera en Hollywood, tras 30 años de trayectoria en México. “Tampoco él puede apropiarse de mi imagen en un programa y reírse de mí a través de una mentira”, concluyó.