Como nunca, Bad Bunny abre su corazón y comparte su definición del amor

Pocas veces, Bad Bunny abre su corazón para hablar de Benito Antonio Martínez Ocasio -su nombre real- quien se asomó un poco durante la entrevista que el cantante concedió a Complex durante una de las presentaciones que ofreció en el Delta Center, de Utah donde, además de hablar de su proceso creativo para montar sus shows y de cómo se prepara para sus presentaciones, también compartió cuál es su definición del amor. Recientemente, el cantante acaparó los titulares, luego de ser captado junto a su ex novia, Kendall Jenner, imágenes que originaron el rumor de que se han dado una segunda oportunidad como pareja.

Su visión del amor

Aunque el Conejo Malo es discreto con su vida privada, sí se animó a compartir su punto de vista respecto al amor: “El amor es una magia, una simple fantasía…”, dijo haciendo referencia a la famosa canción de Tito el Bambino. En un tono más serio, profundizó su respuesta: “El amor es una cosa ahí que se manifiesta de muchas maneras. Está el amor de tu mamá, que es infinito, el de la familia, el de tus amigos, el amor a lo que haces”, explicó.

En ese sentido, Bad Bunny aseguró que él profesa el amor a su carrera, de hecho, aseguró que ese es su motor: “Por eso estoy aquí, si yo no amara esto yo no estuviera aquí. Si no te mueves no es amor, como yo hago esto me mueve. Va por ahí”, finalizó. En el terreno musical, el cantante confesó que, aunque ya ha saboreado la gloria en la industria, todavía tiene mucho que ofrecer con su propuesta: “Tengo muchas cosas que quiero hacer, mucha música que me falta por explorar, mucho corazón”, añadió.

Aunque fue discreto en su respuesta sobre el amor, lo que dijo resultó muy revelador, ya que confesó que el amor mueve y, en ese sentido, en los últimos días ha mostrado abiertamente su interés por Kendall quien ha sido captada en algunas de sus presentaciones, como la que ofreció recientemente en Florida. A pesar de que no está confirmada la reconciliación, es un hecho de que la ex pareja se ha estado viendo, así lo han atestiguado varios testigos en redes sociales y los paparazzis que consiguieron sus primeras imágenes juntos.

¿Hay reconciliación en puerta?

Fue hace un mes, durante la MET Gala que Kendall y Bad Bunny coincidieron de nuevo. A diferencia del año pasado en la que arribaron juntos a la red carpet, donde desfilaron por separado, en la edición 2024, cada uno llegó por su lado; sin embargo, durante la cena se dio el acercamiento que, se presume, dio pie a la reconciliación. Esta semana, una fuente cercana a ambos le contó a People que están saliendo: “Van bien, están dando prioridad a pasar tiempo juntos, mientras lo resuelven. Nunca hubo ningún drama en su ruptura y se extrañaron”, dijo el informante.