Paola Rojas revela si planea vivir con su novio

A poco más de dos años de haber comenzado su relación sentimental con Marcelo Imposti, Paola Rojas disfruta de una de las etapas más lindas de su noviazgo; sin embargo, admite que no está lista para mudarse con él. Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside, Rojas respondió si entre sus planes está formalizar con su galán. En charla, ante varios medios de comunicación, Paola también habló de las bromas que hará en la puesta en escena Las Leonas sobre su relación con el padre de sus hijos, Luis Roberto Alves Zague.

¿Vivirán juntos en algún momento?

Aunque está muy enamorada del argentino, Paola Rojas explica por qué cree que es mejor que cada uno viva en su casa: “Estoy afortunadamente muy contenta y muy bien, de eso, a querer mudarme de casa o hacer un cambio más radical en mi vida, no. La verdad es que estoy muy feliz con mis hijos, en mi casa y poder ver a Marcelo, a veces sí y a veces no, creo que funciona mejor así, por las edades de mis hijos y de sus hijos, creo que eso es mucho mejor”, explicó la periodista.

Durante uno de los programas más recientes de Netas Divinas, Paola Rojas contó que, desde que comenzó su relación, Marcelo quería que se mudaran juntos: “Al principio ya quería vivir juntos y todo, reproducirnos, cuando yo estaba considerando quitarme la matriz, teníamos diferentes deseos. Lo que hice fue hablar con él y entender un poco su contexto, le dije: ‘A ver, tú terminaste una relación y mi impresión es que lo que tú quieres es rápidamente volver a armar la familia, la casita. Creo que hay que irnos conociendo y ver si esto funciona, para ver si podemos incorporar a los demás’”, comentó haciendo referencia a los hijos de ambos.

La periodista recordó que, durante esa plática con su novio, le explicó por qué cree que la mudanza entre ellos no es una posibilidad viable, ni en ese momento, ni en el futuro: “Le dije: “‘Trata de pensar detenidamente, en tres años, vas a estar viviendo con dos adolescentes, que no son tus hijos, y una mujer menopáusica, no te hagas eso, cada uno en su casa y Dios en la de todos’”, comentó entre risas la presentadora, quien reconoce que la actual dinámica de su noviazgo les funciona muy bien.

Toma con humor su pasado

Después del difícil momento que pasó, tras su divorcio de Luis Roberto Alves Zague, Paola Rojas ha sanado sus heridas y hasta bromea con la situación. Emocionada por su llegada al teatro con la puesta en escena Las leonas, la periodista le contó a la prensa que incluyó algunos chistes relacionados con su pasado amoroso: “Nos reímos un poco entre nosotras, por ahí salen nuestros antecedentes penales… ¿o no era penal?. No, no estaba en el guión (las bromas de Zague), es algo que conversamos ella y yo”, comentó sobre los diálogos que tendrá con Victora Ruffo: “Ella es muy divertida, pero también es una mujer inteligente y respetuosa. Lo platicamos y dijimos: ‘Si encontramos el espacio en la obra, el momento del texto donde sea buena idea, va’ y así fue”, añadió.