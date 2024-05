¿Paola Rojas y Montserrat Oliver tuvieron un romance? Ellas lo aclaran

Siempre abierta a compartir con su público los momentos más especiales de su vida y su carrera, Paola Rojas aprovechó su visita al programa Montse y Joe para aclarar los rumores que la rodearon hace unos meses, los cuales apuntaban a que habría tenido un romance con Montserrat Oliver. Un tema del que ambas presentadoras hablaron entre risas y con total total apertura, dejando en claro que aunque ambas reconocen la belleza de cada una, nunca existió dicho romance y todo fue producto de una confusión.

©@paolarojas



Paola Rojas reveló con buen humor por qué ha sido relacionada con Montserrat Oliver

Fue la misma Paola quien decidió abrir el tema y aclararlo de forma puntual, pero con su singular sentido del humor, aprovechando que se encontraba Montserrat, revelando finalmente cómo fue que surgieron dichas especulaciones, las cuales incluso alcanzaron a Marcelo Imposti, novio de la periodista. “Un día platicando con Marcelo, mi novio, me dice algo así como: ‘Qué guapa’. Le hice una de esas preguntas que no tienen buena salida, le dije: ‘¿Quién se te hace guapísima?’. Él me decía: ‘Tú’, le digo, ‘Ya en serio, dime alguien’. Me dice: ‘Montserrat Oliver’”, relató Rojas, haciendo sonrojar a la presentadora y modelo.

Paola ahondó en el tema y reveló cómo fue que Marcelo conoció a Monsterrat: “Cuando llegó a vivir acá (Marcelo es argentino), te veía en el gimnasio en Polanco y no se le olvida”, compartió la comunicadora, quien reveló que para nada le causa conflicto que su pareja se haya fijado en su compañera. “Con eso tuvo y le dije: ‘Si es Montse no hay problema, estás autorizado, pero yo también’”, dijo entre risas. “Montse causa impacto y hasta un chisme nos hicieron y queremos aclarar… Con eso se armó un chisme de que si los tres, que ya estamos felices los cuatro”, agregó Paola.

©@montserrat33



La modelo se dijo halagada por los comentarios de su compañera

Al escuchar los comentarios de la periodista, Montserrat agradeció por los halagos y se dispuso a relatar una divertida anécdota que vivieron frente a las cámaras durante un evento, lo que pudo haber ayudado a refozar los rumores de romance entre ellas. “Luego llegó bien linda cuando lanzamos las joyas y llega, no sé cómo fue que llegaste grabando y casi nos damos un beso en la boca”, a lo que Paola agregó: “Entonces por poco y beso a la más guapa del mundo”, finalizaron entre risas.

El gran apoyo de Paola en medio de su momento más vulnerable

Hace unos meses, Paola Rojas se sinceró respecto a lo duro que fue para ella el tener que decirle adiós a una etapa profesional en la que se encontraba a gusto. En aquella ocasión, la presentadora reveló cómo fue que con ayuda de su novio, Marcelo Imposti, logró enfrentar una de sus etapas de vida más sensibles. “Recientemente que tuve una etapa muy dura y muy triste, estuve muy descolocada meses, mi novio me acompañó muy amorosamente en esa etapa, nunca había sido necesario que me protegiera así, porque yo no había estado débil ni vulnerable y ese proceso nos acercó muchísimo y yo sentía que lo necesitaba”, compartió en una sincera participación en el programa Netas Divinas. Cabe destacar, que desde que Paola hizo pública su relación, ha admitido estar muy feliz con la etapa de vida que vive al lado de Marcelo. “Sí, estoy muy contenta, hace ya tiempo que estamos juntos, pero hablo muy poco del tema, pero sí estoy muy contenta hace ya un buen rato”, compartió la periodista en entrevista con el programa de Telemundo ¡Siéntese quien pueda!