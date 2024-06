Emocionada, Galilea Montijo nos revela el regalo que le hizo su novio por su cumpleaños

La vida le sonríe a Galilea Montijo, así lo afirma la conductora del programa Hoy, quien apenas el 5 de junio celebró por todo lo alto su cumpleaños número 51. En su especial fecha, la tapatía también tuvo la fortuna de festejar enamorada, inspirada por su noviazgo con el modelo Isaac Moreno, quien según comparte le dio un regalo muy significativo del que podrá disfrutar en menos de lo esperado. Así lo reveló la guapa presentadora en entrevista con HOLA! AMÉRICAS, una charla en la que además nos habló de sus propósitos para el inicio de su nuevo año, la ilusión de ver crecer a su hijo Mateo, -próximo a graduarse de la escuela primaria-, y de la buena relación con su exesposo, Fernando Reina, quien no olvidó enviarle sus felicitaciones.

Galilea Montijo celebró su cumpleaños 51.

Así recibió Galilea su cumpleaños 51

Abierta a compartir detalles de este acontecimiento personal, Galilea nos contó cómo fue su festejo, en el que el amor de sus seres queridos logró multiplicarse. “Estuve celebrando mi cumpleaños muy apapachada, muy contenta y agradecida con la vida, que me permita cumplir otro año más…”, dijo la conductora, que el día de su onomástico además fue consentida por sus compañeros del matutino Hoy, quienes le realizaron un simpático festejo inspirado en las fiestas de XV años.

En confidencia, Galilea también nos confesó cuál fue el propósito que hizo en esta ocasión y el cual buscará cumplir a como dé lugar. “Viajar mucho, me propuse que cada que pueda o cada que tenga un tiempo lo voy a dedicar a viajar a donde pueda, a una hora de la ciudad, a dos horas, a tres, al otro lado del mundo, a donde se pueda, pero viajar…”, aseguró visiblemente feliz y ya con algunos planes trazados en ese sentido, según nos hizo saber.

Galilea Montijo confesó que su propósito es viajar más.

¿Qué le regaló su novio?

Como era de esperarse, Isaac no dejó pasar la oportunidad para sorprender a Galilea con un especial regalo de cumpleaños. La tapatía nos contó en la entrevista cuál ha sido ese presente del que disfrutará próximamente. “Apenas nos vamos de viaje, pero por ahí me dice que me tiene una sorpresita, pero ya sabes; la flor, me dio un detalle muy bonito, llegó con un sobre que dice: ‘Vale por’, porque vamos a España, y yo muero por ver un tablao y vamos a ver flamenco, tablao y me llegó con mis boletos…”, dijo. Gali tampoco olvidó compartir cómo ha sido para ella recibir un nuevo año enamorada. “Muy contenta, lo único que hago es agradecerle a Dios, no futureo mucho porque la vida te enseña conforme pasan los años a no futurear mucho, y solamente puedo decir que estoy muy contenta y en paz hoy…”.

Galilea Montijo y su novio Isaac disfrutan de viajar por el mundo.

En perspectiva, Galilea también se siente orgullosa de la experiencia y madurez que le han dejado los años, misma que se ve reflejada en la actitud con la que asume las críticas hacia su persona. “Las tomo de quien vienen, segundo, como eso, críticas. Muchas veces comentarios de gente que no me conoce, que no conozco, por lo tanto, las críticas no me definen a mí como la persona que soy…”, dijo.

Galilea, feliz por celebrar a su hijo Mateo

Conmovida, Galilea nos habló de otra de sus mayores ilusiones, pues su hijo Mateo está a punto de graduarse de la escuela primaria, una fecha que espera ansiosa. “Estamos a punto de celebrarle su graduación, ya se me va a secundaria, es un niño muy bueno, con un carácter muy fuerte, también gracias a Dios, pero es un niño muy noble, de buen corazón al igual que sus hermanos, los adoro…”. De hecho, la tapatía comparte que ya tiene el regalo para su primogénito. “Me pidió un regalo que lo va a utilizar para la escuela, pero pues nada, yo trato de estar siempre con él, de consentirlo, pero ahora sí que soy mamá muy barco y le dejo la disciplina al papá muchas veces…”.

Galilea Montijo celebrará la graduación de su hijo Mateo.

Su ex también la felicitó

A pesar de los giros en su vida sentimental, Galilea está feliz de preservar un lazo de amistad intocable con su ex, Fernando Reina, quien según nos cuenta también la felicitó. “Sí (me felicitó), llevamos una muy buena relación, no tenemos ningún problema, tenemos algo en común que son nuestros hijos para toda la vida y eso se agradece…”, explicó. “Ayer uno de ellos me dio la sorpresa y vino, y pues estoy muy agradecida de poder verlos crecer, de poder verlos convertirse en adultitos”, finalizó.