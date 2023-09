Nodal habla de la paternidad y de su amor por Cazzu: ‘Me siento muy agradecido’

Christian Nodal se encuentra en su mejor momento, y no solo en el aspecto profesional, sino también en el personal. El cantante acaba de lanzar su nuevo EP México En Mi Voz, y en medio de este estreno y de su gira Foraji2, ha debutado en la paternidad de la mano de Cazzu con el nacimiento de una nena. El artista mexicano ha hablado de esta etapa de su vida y ha confesado sentirse muy feliz y agradecido.

©GettyImages



Cazzu y Nodal acaban de debutar como padres.

A propósito del lanzamiento de su nuevo material discográfico, en el que interpreta temas inmortales de estrellas como Vicente Fernández y Juan Gabriel, Nodal concedió una entrevista a la revista Rolling Stone en la que habló no solo de sus proyectos profesionales, sino también del momento que vive a nivel personal. “En este momento estoy sintiendo muchas emociones”, dijo el cantante en la charla, la cual tuvo lugar días antes del nacimiento de su hija, pero que se publicó el 18 de septiembre.

“Llevo como 20 días fuera de Argentina, trabajando duro y cerrando compromisos que teníamos acordados desde el año pasado. Ha sido muy difícil”, confesó entonces. “Saber que mi pareja está al otro lado del mundo, que está lista para dar a luz pronto con un humano allí, ya no caben en el mismo cuerpo. (risas). Eso es lo que lo hace difícil. Quiero estar ahí”, admitía el intérprete, quien finalmente pudo viajar al país sudamericano para el nacimiento de su hija.

©@nodal



Con esta foto, la pareja anunció el nacimiento de su bebé.

En aquella charla, Nodal admitía que era prioritario para él viajar al país sudamericano para el nacimiento de su bebé, y finalmente pudo lograrlo. El pasado 14 de septiembre él y Cazzu anunciaron en sus redes sociales la llegada de su nena por medio de una tierna foto de los tres. “Me siento muy agradecido de que la vida me haya traído a este momento con la persona adecuada, con la persona que amo, admiro y aprecio mucho”, expresó.

¿Le gustaría que su hija siga sus pasos en la música?

“No me importa lo que mi bebé quiera hacer”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de que su retoño quiera algún día ser parte de la industria musical. “Lo único que quiero es que sea feliz felices y al mismo tiempo sea un gran ser humano y haga lo que ame hacer”, comentó.

“Si eso les da fama o no, a mí no me importa”, dijo al hablar de su descendencia. “Ser feliz haciendo lo que hago, lo considero el mayor logro. Si quieren dedicarse a la música, por supuesto que les daré todas las herramientas que conozco para que sean los mejores artistas posibles. No importa a qué quieran dedicarse, estoy abierto a ello”, aseguró.

©GettyImages



Nodal dijo que apoyaría a su hija si quisiera seguir sus pasos en la música.

Cazzu, su inspiración en el amor

Nodal también habló sobre Cazzualidades, el tema que le dedicó a su pareja y cuyo video protagonizó la argentina. “A lo largo de los años, he escrito canciones que son muy íntimas para mí, que tratan sobre el desamor y el amor. He hecho muchas canciones. Me encanta mantenerlo real. Siento que la gente puede sentir cuándo algo es real y cuándo no lo es”, explicó.

“En mis letras, incluso si es algo que escribo o no escribo, quiero que la gente se conecte con ellas. Hice (Cazzualidades) para la madre de mi hijo. Estamos atravesando un capítulo muy precioso como seres humanos individuales, como equipo y como pareja. Me encanta compartir muchas cosas. Me encanta gritar sobre nuestro amor a los tejados”, agregó.

©@cazzu



Cazzu se ha convertido en su inspiración.