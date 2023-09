De mamá a mamá: el cálido mensaje de Nadia Ferreira a Cazzu, tras el nacimiento de su bebé

Cazzu ha recibido miles de felicitaciones por parte de sus amigos y seguidores luego del nacimiento de su bebé con Christian Nodal. El pasado jueves 14 de septiembre, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija. Fuentes cercanas a ¡HOLA! Américas confirmaron el sexo de la bebé además de dar a conocer que nació en Argentina. En medio de esta oleada de buenos deseos, famosas como Nadia Ferreira le dieron la bienvenida a Cazzu al mundo de la maternidad.

©@nodal



Con esta foto, Nodal y Cazzu anunciaron la llegada de su bebé

Nadia, quien debutó como madre hace tan solo tres meses, ya ha vivido las noches de desvelo junto a su recién nacido, así que ahora le ha dado una cálida bienvenida a Cazzu a esta nueva etapa en su vida. Debajo del post en el que Julieta Emilia Cazzuchelli anunció el nacimiento de su bebé con Nodal, la esposa de Marc Anthony le comentó lo siguiente: “¡Qué bendición! Bienvenida a la maternidad, querida”, y agregó un par de emojis de bebé y un corazoncito rojo.

©Instagram



El cálido mensaje de Nadia Ferreira a Cazzu

Aunque no se sabe si hay una amistad entre Nadia y Cazzu, pero lo más probable es que ya se hayan encontrado al menos un par de veces en alguna alfombra roja. En la pasada edición de Premio Lo Nuestro, en febrero, Marc Anthony y Christian Nodal acudieron a la entrega con sus respectivas parejas. Curiosamente, tanto Nadia como Cazzu ya iban embarazadas; la modelo paraguaya recién lo había anunciado y ya se le notaba su pancita, mientras que la rapera argentina todavía no confirmaba su estado y su baby bump no era notorio.

©GettyImages



Marc Antnoy con Nadia Ferreira y Nodal con Cazzu en Premio Lo Nuestro

Además de esto, entre Nodal y Marc Anthony hay muy buena relación y entre ellos hay una admiración mutua. El intérprete de Vivir mi vida se encontró con Nodal en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, México, el año pasado. En sus redes sociales, Marc y Nadia compartieron una foto del recuerdo con el joven cantante, a quien felicitaron por su espectacular presentación. Quizá en unos meses, los cuatro se reencuentren en Miami y Marc y Nadia tengan la oportunidad de conocer a la bebé de Nodal y Cazzu, quien es tan solo tres meses menor que Baby Muñiz.

©@marcanthony



Marc Anthony y Nadia Ferreira con Christian Nodal