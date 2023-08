Nadia Ferreira habla como nunca de su bebé: ‘Me ha demostrado lo que es el amor más grande del mundo’

La vida de Nadia Ferreira cambió por completo con el nacimiento de su bebé, ocurrido hace poco más de dos meses. De la mano de su esposo Marc Anthony, la paraguaya se convirtió en madre de un adorable niño, de quien ha compartido una que otra foto. La pareja ha sido un poco reservada sobre su retoño, de hecho, hasta el momento no han dado a conocer su nombre ni su carita, y fue hasta hace muy poco que se confirmó que es un varoncito. Sin embargo, la felicidad es algo que no se puede ocultar, y la modelo se ha sincerado recientemente sobre su experiencia en la maternidad.

©@nadiaferreira



Nadia ha sido reservada a la hora de mostrar a su bebé.

Nadia habló sobre la dulce etapa que vive como mamá en una entrevista para la revista Marie Claire México. “Sentí una alegría inmensa, pero también supe que venía en camino una responsabilidad gigante y que mi bebé sería (es) mi motivación para seguir adelante”, explicó la exreina de belleza al hablar del momento en el que supo que se convertiría en mamá. “Mi mundo cambiaría de manera positiva, pues es ese pequeño ser humano que me ha demostrado lo que es el amor más grande del mundo”, admitió.

La modelo se mostró agradecida por haber tenido un embarazo tranquilo. “Honestamente no me puedo quejar, lo disfruté minuto por minuto, a pesar de que había momentos difíciles, creo que lo he manejado muy tranquilamente, teniendo un embarazo muy bonito”, contó.

En este maravilloso momento de su vida, Nadia ha tenido la oportunidad de conectarse aún más con su bebé por medio de la lactancia, de hecho, hace unas semanas compartió una imagen al respecto en sus redes sociales. “La conexión que siento es increíble, ver sus ojitos, la manera en la que me agarra y me hace sentir que todo lo que necesita es de su mamá es algo inexplicable y simplemente maravilloso. También es sumamente importante para el desarrollo y crecimiento del bebé”, comentó.

©@nadiaferreira



Nadia compartió hace poco esta linda postal con su bebé.

Sus aprendizajes y su misión como mamá

Siendo una madre primeriza, para Nadia ha sido importantísimo el apoyo y los consejos de su madre Ludy Ferreira, así como de otras mujeres cercanas, pero eso no ha evitado que sienta temor. “A pesar de recibir muchos consejos de mi madre, amigas que ya son madres uno siempre va a tener miedo, admitió.

©@nadiaferreira



Nadia está decidida a criar con amor y valores a su bebé.

Sin embargo, el miedo no ha impedido que disfrute al máximo su maternidad. “Aprendí que hay que gozarla cada segundo porque son momentos que ya no regresan y cada día es un día de aprendizaje. Nadie nace sabiendo todo y cada experiencia es distinta y única. El reto principal es lograr encontrar un balance para darle el tiempo necesario a tu bebé, a ti misma y a tu familia”, reflexionó.

“Mi deseo es criarlo con el ejemplo, que tenga muy en claro los valores y principios de una persona educada”, compartió sobre su misión como mamá. “Poder forjar en él un buen carácter, que entienda el valor de las personas, las cosas y que no hay nada más importante que el amor y el respeto”, dijo.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez celebra el primer aniversario de bodas junto a Ben Affleck Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.