Cazzu regala una dosis de ternura con la nueva foto de su bebé

El momento más esperado para Christian Nodal y Cazzullegó por fin el pasado 14 de septiembre: el nacimiento de su bebé. Emocionados por este grato acontecimiento, los nuevos padres lo compartieron en redes sociales por medio de una tierna foto, mientras que fuentes cercanas a ellos confirmaron a ¡HOLA! Américas que se trataba de una niña y que había nacido en Argentina. Tras sus primeros días como mamá, la cantante ha regalado a sus seguidores una nueva postal protagonizada por su nena.

©@cazzu



Cazzu enterneció a sus seguidores con la nueva foto de su nena.

Este 18 de septiembre, apenas cuatro días después de haberle dado la bienvenida a su anhelada bebé, Cazzu tomó su cuenta de Instagram para compartir un íntimo momento junto a su hija. La llamada ‘Jefa del Trap’, publicó en sus historias unas foto en la que se ve parcialmente a la bebita, muy linda con ropa color rosa claro, recostada mientras alguien mayor toca delicadamente su mano. No quedó claro quién podría ser esa persona, pues a diferencia de la primera foto que compartieron de su nena, en esta no se aprecian los famosos tatuajes de los padres.

La cantante argentina no agregó ningún texto a su publicación, y dejó que la fotografía hablara por sí sola. Y en efecto, la imagen transmitió mucha paz y sobre todo ternura. Desde que anunció su embarazo en pleno concierto, Cazzu no había dejado de mostrar orgullosa el crecimiento de su pancita, ansiosa por el día en que debutaría como mamá.

©@nodal



Nodal y Cazzu anunciaron la llegada de su hija con esta foto.

Hasta el momento, ni ella ni Nodal han revelado el nombre que llevará su hija, pero desde hace meses, él ya había dado algunas pistas de que sería padre de una nena. Durante una entrevista con el programa colombiano Lo Sé Todo, Nodal se refirió al bebé en femenino mientras hablaba de su decisión de removerse sus característicos tatuajes.

“Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, expresó en aquel momento.

©@nodal



La pareja se mostró muy enamorada en su dulce espera.

Después, en entrevista con ¡HOLA! Américas se refirió de nuevo a su bebé como niña: “Estoy trabajando mucho conmigo mismo en todos los aspectos, para que cuando llegue, llegue con mucha luz, con mucho amor y que se sepa que su hogar y su casa va a ser su mundo y que siempre puede estar segura ahí”, dijo entonces.

Nodal, ilusionado con su nuevo papel de padre

Christian Nodal había confesado estar muy emocionado con su inminente estreno como papá. “Pues soy nuevo en esto, muchas experiencias nuevas. Cada noche es diferente, cada noche se siente más la pancita. Conecta con una parte que nunca sabes que tenías”, confesó también en su charla con ¡HOLA! Américas.

“De pronto empatizas más con la familia, con los adultos y te das cuenta de que la vida es así, que todos en algún momento fueron jóvenes”, reflexionaba. También habló del apoyo que le han dado sus propios padres ante la nueva etapa que estaba por iniciar. “Mi papá confía mucho en que voy a ser buen padre. No me han dado más que puro amor y apoyo”, comentó.