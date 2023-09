Chris Evans y su novia Alba Baptista se casaron en secreto en una íntima ceremonia

¡Chris Evans ya es un hombre casado! El pasado fin de semana, el galán de Hollywood se casó con Alba Baptista en una íntima celebración. Los novios celebraron su unión acompañados por sus amigos y familiares más cercanos, el pasado sábado 9 de septiembre, en su casa en Boston, Massachusetts, de acuerdo con reportes de Page Six.

©Chris Evans



Chris Evans y Alba Baptista

Aunque aún no se han revelado muchos detalles de la ceremonia privada, ya que, según se informa, todos los invitados tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad para evitar la atención de los medios, a la ceremonia asistieron muchos de los amigos famosos del actor, incluidos sus coprotagonistas de Marvel, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

También se pidió a los invitados que no usaran sus teléfonos, razón por la cual las fotos y videos de la ceremonia no se compartieron en línea. La pareja es conocida por mantener su vida personal en privado desde que comenzaron a salir en 2021, justo como lo reveló una fuente cercana a la pareja a la revista People.

©Chris Evans



Chris Evans y Alba Baptista

Su relación no se hizo pública hasta noviembre de 2022, y la fuente explicó que estaban involucrados en un romance serio. “Están enamorados y Chris nunca ha estado más feliz”, dijo el informante a la publicación en ese momento, y agregó que “todos su familia y amigos la adoran”.

Alba es una reconocida actriz y modelo nacida en Lisboa, Portugal. La actriz de 27 años se ha destacado por su papel en Mrs. Harris Goes to Paris y The Warrior Nun de Netflix. El actor de 42 años no ha comentado públicamente sobre su relación con Alba, pero anteriormente habló con People sobre su deseo de formar una familia.

“Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, formar una familia”, dijo a dicho medio. “También es algo que a través de mis largos 41 años también va conmigo. Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia, tuve mucho de eso en mi vida, así que no se me ocurre nada mejor para crear eso”.

