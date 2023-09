Con una serenata de mariachi, Alejandra Espinoza y su esposo celebran su 12° aniversario de bodas

Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero celebraron a ritmo de mariachi sus 12 años de casados. La pareja, quien ha superado todo tipo de obstáculos a lo largo de su matrimonio, disfrutó de una velada con toques mexicanos. En sus redes sociales, ambos dieron un vistazo de lo mucho que disfrutaron de este romántico detalle, el cual fue iniciativa de Aníbal, en complicidad de una amiga en común, la creadora de contenido Jacqueline Martínez.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero celebraron su aniversario a ritmo de mariachi

Aníbal sorprendió a ‘Ale’ al llegar al pórtico de su casa en Los Ángeles, con un gran ramo de flores, y un conjunto de mariachi, lo cual le hizo recordar a ‘Ale’ un pedacito de su natal México. Emocionada, Alejandra abrió la puerta de su hogar y abrazó a su marido, mientras los músicos no dejaban de tocar.

Después de un momento, los enamorados y el conjunto de mariachi ingresaron a la casa, donde estaba Matteo, el hijo de la pareja. El chico disfrutó de la velada hasta que lo dominó el sueño, mientras que Alejandra y Aníbal cantaron y se abrazaron por un buen rato. “Hoy me robaste todas las palabras, mensajes y sorpresas. Tú llegaste y yo me voy 😒 pero aún así pasé un increíble aniversario. Gracias por todo lo vivido my luv😍 eres mucho mas de lo que había soñado. Te amo y sigo muy enamorada de ti❤️aún nos quedan muchos momentos importantes y aniversarios que celebrar”, escribió ‘Ale’ en sus redes sociales.

En tanto, Aníba le dedicó un extenso en honor a su 12° aniversario de bodas. “Hace 12 años que celebramos nuestra boda se juntaban y disfrutaban dos familias cultural mente muy diferentes. Y tú y yo hablamos de todos felices. Luego de eso crecimos, ganamos, perdimos, peleamos nos amamos más . Tuvimos, no tuvimos . Lloramos , reímos, nos caímos nos ayudábamos uno al otro a levantarnos. Sufrimos, enfermedades que nadie sabe mientras el uno cuidaba al otro. Disfrutamos los éxitos del uno del otro, aunque uno a veces estaba arriba y el otro abajo”.

“Conspiramos, ejecutamos, viajamos, tuvimos diferencias, nos peleamos nos reconciliamos vino Matteo, pasamos tormentas, terremotos, pandemias ataques a nuestras personas. Gente llego a nuestras vidas, Gente se fue. En fin ha sido una aventura. Pero cuando miro para atrás Amo lo que viví, agradezco a Dios por ponerte a mi lado, no me arrepiento de nada y he disfrutado cada uno de estos momentos y miro atrás y me da mucha felicidad celebrar estos 12 años . Muchas cosas han cambiado pero lo que no ha cambiado es lo mucho que te amo y lo privilegiado que soy de llamarte esposa. Gracias por estar siempre ahí para mi y ayudarme e inspirarme a ser mejor. Eres la mejor. Feliz aniversario número 12”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.