En medio de las críticas por su físico, Alejandra Espinoza encuentra apoyo en su esposo

En medio de la controversia que se ha generado por su aspecto físico, Alejandra Espinoza ha decidido ignorar las críticas y comentarios negativos y enfocarse en sus seres queridos. Por estos días, la presentadora de televisión ha encontrado en su esposo el mayor apoyo en los momentos en los que más lo ha necesitado y en sus redes sociales, no ha dejado de compartir esos bellos momentos al lado de su familia y el hombre de su vida, Aníbal Marrero.

Alejandra Espinoza con su esposo, compartiendo un rato de risas

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la presentadora compartió una serie de imágenes en las que aparece en compañía de su esposo, y las acompañó con el siguiente mensaje: “Se siente muy bien cada día convencerte más que eres la persona correcta”.

Alejandra Espinoza no deja que las críticas la abrumen

Dentro de un mes, Alejandra y Aníbal celebrarán su 12° aniversario de bodas y seguramente, festejarán por todo lo alto este hito en su vida en pareja. A lo largo de sus casi 12 años juntos, la presentadora y el coreógrafo han superado todo tipo de duras pruebas, como la pérdida de varios bebés o la actual situación que enfrenta ‘Ale’; las decenas de críticas a su figura.

Hace unos días, ‘Ale’ se pronunció al respecto y emitió un post en el que dejó claro que ella no buscaba ser ejemplo para nadie, en cuanto a su imagen. “En A mis 36 años ya he cumplido todos mis sueños y metas (muchas mas) Tengo claro que no quiero dejar de ser quien soy o hacer lo que me gusta para complacer a nadie o verme como alguien quiere que me vea. Ahora mismo siento mas energía y ganas de comerme el mundo que a mis 20. Soy feliz y agradecida pero al mismo tiempo tengo ambiciones. Y por último SOY MUY AFERRADA y puntual. Eso que leíste es parte de lo que soy y me define ✨ Si me juzgas por el físico porque para ti “no soy un ejemplo” estas en lo correcto NO LO SOY nunca he buscado ser ejemplo para nadie en esa area SOY MUCHO MAS que un físico”.

Unadura realidad

Además de lidiar con todo tipo de delicadas situaciones en su matrimonio, dentro de poco, ‘Ale’ deberá hacer frente a la dura realidad de no poder quedar embarazada de nueva cuenta. A pesar de este hecho, la también actriz cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, quien no la dejará sola en estos cruciales momentos.

Sobre el tema de su maternidad, ‘Ale’ confesó en una reciente entrevista con ¡HOLA! Américas que tiene miedo de ir al doctor y enfrentar la dura verdad de que un segundo embarazo podría no ser posible. “Me da miedo, es como una realidad que estoy tratando de evitar creo yo”, confesó. “Me da terror tenerle que decir a Matteo que no (se va a poder), porque Matteo todo el tiempo me está preguntando que cuando un hermanito, que en las noches ora... Esa es la conversación que estoy tratando de evitar”, añadió.

