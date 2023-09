En el caso de Martha, su próximo matrimonio con Lewis será su segunda vez caminando hacia el altar. De 2016 a 2019 estuvo casada con Cory Brusseau, sin embargo su matrimonio no prosperó y decidieron tomar caminos separados.

“Cory es una gran persona y me casé con mi mejor amigo, pero muchas cosas que tienen que ver con valores muy básicos cómo criar a los hijos de ese tipo de cosas, no coincidimos y yo me vine a enterar hasta la luna de miel”, reveló a Yordi Rosado en una entrevista. En ese sentido, uno de los más grandes sueños de la actriz de 40 años es convertirse en madre, por lo que decidió congelar sus óvulos para algún día tener esa oportunidad.