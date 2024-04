Sofia Richie revela más detalles detrás de su boda de ensueño

El día más feliz de la vida de muchas mujeres, y aquello por lo que sueñan desde niñas, es el día de su boda. Existe algo mágico, inspirador y emocionante en estos eventos tan especiales, que simplemente nos hace sentir mucha atracción por conocer cada detalle de estos días tan importantes. Es por eso que no hay nada que se disfrute más que conocer el minuto a minuto de las bodas de las celebridades más top del momento.

Sofia Richie celebró el día de ayer su primer aniversario de bodas con su esposo, Elliot Grainge. Para conmemorar un día tan especial, la influencer publicó una serie de recuerdos del día especial donde pudimos ver algunos detalles que hicieron ese día único. Desde su decoración hasta los detalles de su vestido de novia, aquí te contamos cómo fue la boda de Sofia Richie detalladamente.

Así fue la boda de Sofia Richie y Elliot Grainge

Venue Francés

El primer paso para tener la boda de tus sueños es elegir el lugar perfecto para darle vida. En el caso de la mom to be, su venue de ensueño se ubicó en el sur de Francia, específicamente en una ciudad llamada Antibes. Para celebrar tanto la ceremonia como la recepción, la pareja eligió el “Hotel Du Cap-Eden-Roc” como la opción final para el día más importante de sus vidas. Este paraíso fue decorado con vegetación y flores en color blanco para darle un acabado elegante y clásico a la unión nupcial. En la entrada del hotel, un arco de flores recibía a la feliz pareja y sus invitados. Los espectaculares jardínes de este recinto se convirtieron en el escenario ideal para tener las fotos de boda perfectas.

Preparación de la novia

Una boda llena de estilo requiere del tiempo adecuado para que los novios se preparen. En el caso de Richie, puso especial atención en la manicura; la cual estuvo a cargo de su amiga Georgia Rae. Para el gran día, la influencer se dejó llevar por la tendencia de donut glazed nails y unas uñas cortas. De esta manera, Richie nos recordó que el minimalismo va de la mano con la elegancia tanto en la decoración como en el beauty look nupcial. En el recuerdo publicado, tanto por Sofia como por Georgia, podemos ver a la novia luciendo una espectacular bata en color blanco con un bordado en la parte de atrás, resaltando la fecha del gran día: “4.22.23”.

El vestido de ensueño

Una de las partes más importantes para una boda es el vestido y el look nupcial. En el caso de Sofia Richie, y como ya es costumbre en muchas celebridades, eligió tres looks para celebrar. Todos los vestidos fueron de Chanel y cada uno representó un estilo muy diferente. En primer lugar, para la cena previa al gran día, Sofia decidió llevar un vestido clásico perteneciente a la colección de Alta Costura de 1997. Compuesto por una falda en color blanco y un top con pedrería y mangas transparentes, el primer vestido fue perfecto y elegante. Para la ceremonia, Sofia llevó un vestido hecho a la medida y con detalles bordados en él. Las iniciales de la feliz pareja se convirtieron en una parte fundamental del look. Por último, para cerrar la noche, Richie llevó un vestido corto y ajustado que fue diseñado como una recreación al icónico corset que Claudia Schiffer utilizó en los años 90.

La decoración

La paleta de colores del gran día fue clara: color blanco. En diferentes rincones del venue, se pudieron observar detalles florales y con telas blancas que adornaban a la perfección el lugar sin perder el encanto y la vista francesa. Para la cena previa al gran día, la pareja tuvo un table setting ideal para la primavera. Con manteles de estampados frutales y vajilla en tonos verdes, Sofia y Elliot recibieron a sus invitados. Las mesas circulares estaban rodeadas por un arco de madera en el que colgaron plantas y verduras. El centro de mesa se mantuvo campestre con plantas en macetas y frutas como decoración. En el centro de la vajilla se encontraron los menús impresos, abrazados por un enorme moño rojo. Para el pastel de bodas, la pareja eligió uno de 5 pisos en tono blanco y detalles de flores que hicieron referencia a la decoración del gran día.

Los invitados

Para celebrar su primer aniversario, la hija de Lionel Richie también compartió algunos momentos especiales con sus invitados. En primer lugar, pudimos verla de la mano de su hermana, Nicole Richie, con quien vivió un momento especial mientras le ayudaba a alistarse para la cena de ensayo. También compartió el momento donde tuvo el tradicional “first look” con algunos de sus amigos.