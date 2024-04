Lo que sabemos hasta ahora de la esperada boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En octubre del año pasado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron un paso más en su relación al comprometerse luego de cinco años juntos. El anuncio emocionó a todos sus seguidores, quienes se mostraron ansiosos por la boda de la joven pareja. Si la cantante y el futbolista han sido algo reservados sobre los preparativos, poco a poco se han ido conociendo algunos detalles de su esperado enlace, desde la fecha y el lugar, hasta el vestido de novia que llevará la guapa argentina.

©@orianasabatini



Oriana y Paulo se comprometieron en octubre en pleno corazón de Roma.

La fecha

En enero, el conductor argentino Ángel de Brito reveló en su programa LAM (AméricaTV) que la cantante y el jugador del A. S. Roma eligieron el 20 de julio como fecha para convertirse en marido y mujer. “Bueno, voy a revelar el enigma y contar quién se casa el 20 de julio, en el Día del Amigo, es nada más y nada menos que Oriana Sabatini y Paulo Dybala”.

El lugar y los invitados

El mes pasado, Oriana asistió a dicha emisión televisiva y, de viva voz, habló sobre su enlace, incluido el tema de los invitados. “No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso”, contó la intérprete de 28 años a Ángel.

©@paulodybala



La pareja se casará el próximo 20 de julio en Buenos Aires.

En aquella ocasión contó además que había aprovechado su viaje a Buenos Aires para revisar algunos aspectos de su enlace, y fue así que confirmó que la celebración tendrá lugar en El Dok - Haras, un amplio predio para eventos ubicado en Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

“Mi papá está llorando. Ayer fuimos al Dok e hicimos una pasada, un ensayo. Ahora nos vemos bastante seguido, yo vengo bastante seguido a Argentina, y si no a veces ellos van a Estados Unidos y aprovechamos cuando tengo que trabajar allá”, contó la intérprete, quien desde hace varios años vive en Roma junto a Paulo. También compartió que ha puesto toda su confianza en Claudia Villafañe, una reconocida weddding planner.

El pastel

En aquella misma visita a Argentina, Oriana acudió como invitada al programa Sería Increíble (en el canal de streaming OLGA), espacio en el que reveló otro importante detalle de su gran día: cómo será su pastel de bodas. La cantante contó que el reconocido chef pastelero Damián Betular será el encargado de su pastel. “Casi me desmayo de la emoción cuando Clau (Villafañe) me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba a mí por eso”, confesó. “A mí me gusta un poco clásica, blanca, y por dentro tiene que ser chocolate y dulce de leche”, adelantó.

©@fulopcatherine



Para su boda, Oriana eligió al cura que casó a sus padres.

La ceremonia y la fiesta

“Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a ellos”, dijo refiriéndose a sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. “Fue el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, contó la guapa argentina.

Respecto a la logística del evento, Oriana explicó que tienen previsto que inicie temprano. “Como hay ceremonia y es invierno queremos que haya un poco de sol. Queremos aprovechar lo lindo lugar, que es un campo enorme y abierto”, detalló. También adelantó que habrá algunas interrupciones debido a los shows que ella y Paulo eligieron. “El que yo elegí, porque nos pusimos de acuerdo para elegir uno cada uno, no sé si es top, para mí es lo más top, pero es lo que yo quise desde que soy pendeja. Yo quería que en mi casamiento tocara esta persona”, contó.

©GettyImages



Oriana Sabatini tendrá dos vestidos de novia.

El vestido

Uno de los aspectos que causan más expectación en una boda es el look de la novia, y al respecto la intérprete también contó algunos detalles en su charla con los anfitriones de Sería Increíble. Adelantó que está buscando diseñador argentino porque quiere tener dos vestidos: uno para la ceremonia y otro para el momento de baile y fiesta. “El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá”, contó.

En febrero, Catherine Fulop, madre de Oriana, reveló en el programa Socios del Espectáculo (ElTreceTV) algunos pormenores del atuendo nupcial de su hija. “Ella no se está haciendo el vestido acá y eligió a Dolce & Gabanna como diseñador. Es impresionante porque van a tener los dos, sí, Paulo también, cambios de vestuario”, comentó. “Es una boda muy clásica”, agregó.