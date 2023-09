Elizabeth Gutiérrez se sincera sobre una cirugía estética que se hizo: ‘Nos dejamos llevar por las modas’

Además de sus redes sociales, en las que tiene una gran comunidad de seguidores, Elizabeth Gutiérrez suele compartir sus opiniones y posturas en el programa Ojos de Mujer (E! Latin America). Junto a sus compañeras, la actriz de raíces mexicana suele abrirse en este espacio sobre distintos temas, desde la maternidad, hasta las relaciones de pareja. En la más reciente emisión, la intérprete se sinceró sobre la cirugía estética que se hizo hace tiempo, y reflexionó sobre las razones que la llevaron a modificar su cuerpo.

“Me sentía realizada, me sentía mujer, como que ahora sí me puedo poner todas estas blusas y se me van a ver mejor...’”, comenta Elizabeth en un adelanto del programa del próximo 7 de septiembre, aparentemente refiriéndose a su sentir luego de realizarse una cirugía de aumento de busto.

Si bien no precisó hace cuanto pasó por el quirófano para colocarse los implantes, sí dejó entrever que tiene ya un tiempo, y que ahora su perspectiva sobre la apariencia física y la autoaceptación ha cambiado. “Pero creo que viene con la seguridad de cada uno, ¿no? Hoy en día digo ‘o sea, no, me las quiero quitar’”, confesó. “Hoy en día me las quisiera quitar como para regresar a ser yo la que siempre fui”, dijo.

Wlizabeth Gutiérrez en una foto de hace unos 15 años.

A su vez, la actriz admitió que posiblemente habría desistido de sus deseos de hacerse una cirugía estética si hubiera tenido apoyo y validación sobre su apariencia física natural. “Ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho: ‘Ely, no necesitas eso para verte bien, no necesitas eso para sentirte más mujer, no necesitas eso...’”, comentó.

Elizabeth ya había externado esta postura anteriormente en Ojos de Mujer. “Ahora yo quisiera quitarme (los implantes). Creo que ahora todo es una moda y al final del día dices ‘esta soy yo’”, dijo en un programa de enero del año pasado.

Quiere inculcar a su hija la autoaceptación

Elizabeth compartió que ahora que ve las cosas con otra perspectiva trata de compartir sus aprendizajes sobre amor propio y aceptación con su hija Kailey, quien a sus 13 años está en plena adolescencia. “Trato de inculcarle eso a mi hija”, contó en la reciente emisión del programa. “Creo que nos dejamos llevar por modas. En ese momento cuando me las hizo, era el boom de todo mundo hacérselo”, señaló.

Elizabeth dijo que busca inculcarle a su hija la autoaceptación.

“Hoy en día sí creo que estamos aceptando más la naturalidad de cada ser humano, aceptándonos más, y eso es lo que yo le quiero implementar a mi hija”, comentó. “Que a lo mejor ahorita puedes pensar que quieres (tener alguna parte del cuerpo) más grande, pero en diez años vas a decir: ‘No, por qué me hice esto’”, reflexionó.

En el programa del año pasado también toco se refirió a su hija al hablar de este tema. “Yo le voy a decir a mi hija que no se haga nada de eso, ya será cuestión de ella si se lo quiere hacer o no, pero sí la voy a aconsejar a que no se lo haga. Porque yo me lo hice y ahora digo, no había necesidad de verdad”.

