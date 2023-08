Mario Cimarro y Bronislava Gregusová celebran el primer año de su bebé, Brianna

El hogar de Mario Cimarro y Bronislava Gregusová está de fiesta por el primer año de su bebé, Brianna. El festejo tiene muy emocionados a los felices papás, tanto que conmemoraron este gran día con un lindo recuerdo que, además, deja claro lo rápido que pasa el tiempo.

“Es increíble para nosotros pensar que ya haya pasado un año desde que te vimos nacer. Han sido 365 días de sorpresas y maravillosos momentos. Hoy queremos celebrar que eres una bebé sana, curiosa y cariñosa a la que adoramos”, escribió papá lleno de alegría.

Aunque sabe que su hija no puede leer el mensaje en estos momentos, es una huella digital que comprueba todo el amor que papá y mamá sienten. “¡La felicidad permanente llegó a esta casa un día como hoy! Aún eres muy pequeña, pero espero que cuando crezcas puedas leer este mensaje, y sentir el amor que tenemos por ti. Eres el orgullo de esta familia Bri! La oportunidad de verte crecer durante este primer año, ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida”, agregó.

Broni no se quedó atrás y compartió la dicha que ha conocido durante este año. Con una bella postal familiar desde el hospital y pocas horas después del nacimiento de Brianna, envió un hermoso mensaje para su pequeña. “Mi amado milagro, hoy celebras tu 1er cumpleaños año. Eres la persona más especial que conozco ❤️ No puedo creer que ya paso un año desde que te pusieron en mi pecho, hija. Antes de felicitarte, me gustaría agradecerte cómo me hiciste todo más fácil y lo perfecta que has sido durante tu primer año”, anotó la feliz mamá, quien descubrió una nueva vida desde que tuvo a su bebé entre sus brazos.

Dichosa por esta fiesta en su corazón, continuó: “Gracias mi amor, gracias por lo que eres y gracias por elegirme como tu mamá❤️ eres especial❤️ Briana❤️ Te deseo lo más lindo y lo mejor de la vida, para que seas la más feliz, más querida y sobre todo la más saludable❤️ Te amo hasta la luna y de regreso❤️ Tvoja mamá❤️“.

Una fiesta para la alegría del hogar

El actor también publicó una serie de fotos en las que muestra cómo fue la primera fiesta de su hija, con temática de Minnie Mouse y decoraciones rosas. La pequeña lució su primer look cumpleañero conformado por un tutú rosa con polka dots blancos.

Papá y mamá posaron junto a ella vestidos de gala en color negro, y muy sonrientes por reunir a sus seres más queridos para compartir esta dicha.

Una semana atrás, Mario se preparaba para celebrar el gran día de su hija. Con un video, dejó ver su faceta más familiar y compartió: “Preparados para celebrar la bendición de tu primer añito”. Un día de lo más especial que sigue celebrando en grande.

