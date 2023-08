Con ilusión, Mario Cimarro y su prometida se preparan para celebrar el primer año de su hija

Para Mario Cimarro y su pareja, la modelo Bronislava Gregušová el último año de sus vidas ha sido una montaña rusa de emociones con la llegada de su primera hija en común, la pequeña Brianna. Ahora, los orgullosos padres se preparan para celebrar el primer añito de vida de la pequeña, quien no ha hecho otra cosa más que alegrar sus días. El 31 de agosto la bebé festejará su cumpleaños y mientras llega el gran día, en sus redes sociales, el actor de Pasión de Gavilanes ya está emocionado por compartir los festejos con sus seguidores.

Mario Cimarro y su familia

A través de Instagram stories, Mario compartió un tierno video en el que se deja ver en su faceta de padre amoroso al lado de su bebé. En el video, el actor aparece alzando en sus brazos una y otra vez a la pequeña, quien no deja de reír con los mimos de su papá. Sobre el video, el histrión escribió: “Preparados para celebrar la bendición de tu primer añito”.

El próximo 31 de agosto, el hogar de Mario y ‘Broni’ se llenará de buenos deseos para la hermosa Brianna, quien ha venido a completar la felicidad de la pareja. En abril pasado, el actor de telenovelas y su pareja eligieron ¡HOLA! Américas para presentar a su bebé.

En entrevista, Mario Cimarro nos comentó lo contento que se sentía por esta nueva etapa en su vida al lado de su prometida. “Estamos disfrutando cada momento, cada día. Estamos felices como lombrices. Esta tan pequeñita, que es difícil para mí... me cuesta mucho despedirme de ella. El tiempo que pase, va a pasar algo que yo no voy a presenciar. Estamos en constante aprendizaje... constantemente ella aprende algo nuevo, descubre en el celular, descubre un nuevo juguete, descubre sus manos, sus dedos, es maravilloso e increíble”.

Brianna, una bebé sorpresa

En esa misma conversación Mario recordó que el nacimiento de su hija fue un milagro, pues se enteraron del embarazo en una revisión médica por pura casualidad. “Fue un milagro, la vida de un bebé es un milagro divino, pero nos tomó de sorpresa, porque lo descubrimos en un chequeo de rutina”, confesó. El doctor le dijo a Mario que había dos escenarios; o ‘Broni’ tenía una complicación en la zona del vientre o estaba embarazada. Esta segunda opción no parecía viable, pues en ese momento, la modelo estaba en un tratamiento médico.

Mario Cimarro y su bebé, Brianna

“Ese momento fue fatal, porque estábamos haciendo un chequeo normal, porque ella estaba recibiendo un tratamiento en la piel, ‘Broni’ viene, se acuesta de espaldas al monitor y en el momento en el que el doctor le pone el aparatito en la barriguita, sale la imagen de Brianna”, contó emocionado. “Yo no podía creerlo, los ojos se me aguaron y mi mujer no sabía que pasaba… ¡fue espectacular! fue así como lo descubrimos. Me salieron las lágrimas de felicidad”.

