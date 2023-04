Mario Cimarro nos presenta a su hija, la pequeña Brianna

¿Cuál es ese detalle en tu personalidad que no tenías y ha salido a flote ahora que eres padre?

Soy cabeza de familia desde hace 20 años, cuando mi papá murió me hice cargo de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de mi mujer… yo me convertí en el papá de ellos, en el responsable de todos ellos para ser ético y reflejar todos los valores que [sus padres] inculcaron en mí. Solo estaba esperando la oportunidad de hacer crecer mi familia, pero durante todo este tiempo he pensado que para ser papá uno tiene que ser muy paciente. He venido entrenándome durante todos estos años, en ser paciente y pensar bien las cosas, a tomar las decisiones basadas en todo el raciocinio que uno toma durante esa etapa donde uno es paciente y observa.

Ahorita mismo hay momentos en los que uno no puedo ser paciente y hay cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, cuando nació Brianna, estábamos en el hospital, y la mamá –mi prometida– estaba en la cama, no podía ocuparse del bebé, y yo no iba a dejar que los doctores y las enfermeras manipularan a mi bebita y a hacer las cosas. ‘Aquí el papá soy yo’, ahí se me olvidó la paciencia... yo corté el cordón, yo cambié el pañal, yo la limpié… durante tres días me tocó hacer todo solito porque mi mujer no podía.

Creo que son mis instintos paternales que explotaron y dijeron, ¡ok, esto me toca a mí! soy el papá... la mamá no puede ahorita. Ella se recuperó al tercer día y estuvimos intercambiando roles.

La paciencia es algo para lo que me he venido entrenado y lo cual me ha respondido muy bien en todo este proceso y espero que así siga, porque es un proceso de muchos años. Fue una experiencia fenomenal, ya al segundo o tercer día mi mujer ya estaba mejor y nos encargamos de todo, nos fuimos para la casa.