Mario Cimarro, más pleno que nunca, disfruta de sus primeros días como papá a sus 51 años

Paola Rey, Nastasha Klauss, Lorena Meritano, Celinés Toribio, entre otras famosas felicitaron al actor por la llegada de su bebé y sus primeros días como orgulloso papá.

Broni, de origen eslovaco, compartió en sus redes sociales el mismo video y también le dedicó unas bellas palabras a su hija. “Milagro nuestro ❤️, has estado aquí por una semana y ni siquiera puedo expresar con palabras cuánto significas para mí. Cada hora, minuto, segundo creamos una relación más cercana e increíblemente hermosa ❤️Ya me has llenado de amor infinito❤️...y ese momento, (nunca lo olvidaré)❤️, cuando me miraste con esos hermosos ojos tuyos cuando estabas acostada en mi pecho y me hiciste sentir que sabes que soy tu madre❣️”, se lee en su mensaje escrito en esloveno.

“Todo lo mejor para tu primera semana de vida❤️, esperamos con ansias las próximas semanas, meses, años contigo, nuestro viaje de vida juntos❤️Gracias nuestro milagro❤️❤️❤️”.