Daniella Álvarez aclara si está esperando un bebé con Daniel Arenas

Ante los rumores que apuntaban a que Daniella Álvarez y Daniel Arenas podrían estar esperando a su primer bebé, los fans de ambos estaban muy emocionados y celebraban por adelantado el fruto del amor de esta adorable pareja. Hace unos días, la ex Miss Colombia llamó la atención por unas fotos en las que se aprecia una misteriosa pancita que parecía intentar ocultar con su ropa y accesorios; y por la que todos imaginaban que venía un bebé en camino. Y ha sido ella misma quien aclaró si es que en unos meses más recibirá a la cigüeña.

“Claro que no“, dijo siempre sonriente al programa colombiano Lo Sé Todo, en donde se originó este revuelo por el que la pareja recibió sinceras felicitaciones y mensajes llenos de buenos deseos.

Sin embargo, parece que tendremos que esperar un poco más para ver a Daniella en la dulce espera. “Será que me engordé en el paseo, será lo máximo que pudo haber pasado, me subí cuatro kilos (ocho libras), pero más allá de eso, nada”, aseguró, acabando de una vez por todas con los rumores.

A mediados de julio y principios de agosto, Daniella y Daniel se fueron de viaje a Europa, en donde pasaron unas lindas vacaciones que muchos consideraron era su luna de miel. Esto luego de especular que la pareja se había casado en secreto y motivo por el cual ella lucía un anillo en la mano izquierda.

El sueño de formar una familia

Aunque, por ahora no hay bebé en camino, este rumor dejó un precedente en la pareja, y sus seguidores esperan que pronto den la buena nueva de que serán papás. Un sueño que la misma Daniella tiene y del que ya ha hablado con Daniel.

“Soñábamos de toda la vida tener familia, tener hijos, estar juntos para toda la vida. Es un buen partner que he encontrado en el camino”, declaró hace unos días a un medio de su natal Colombia. Daniela ha pensado tanto en esta posibilidad que hasta se imagina el embarazo que desea: “Siempre he pensado que quiero tener gemelos, que sea en la misma barriga un hombre y una mujer. Yo creo que lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla el milagro”.

Daniel, igual que ella, está emocionado por la visita de la cigüeña, pero dejará todo en manos de Dios. “Cuando eso llega es porque mi Dios lo permite, por ahora viviendo el proceso, felices, enamorados, disfrutando de cada bendición de la vida”, dijo el actor sobre sus planes de ser papá.

