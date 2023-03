Tras las amenazas, Selena Gomez sale en defensa de Hailey Bieber: ‘Quiero que todo esto pare’

El tiempo pasa y el drama en torno al triángulo amoroso entre Selena Gomez, Justin Bieber y Hailey Bieber parece estar lejos de llegar a su fin. Y es que por años la supuesta rivalidad entre la cantante y la modelo, a raíz de sus respectivas relaciones con el intérprete canadiense ha acaparos los titulares de prensa. Si bien estas celebridades han dejado en claro más de una vez que han dado vuelta a la página, sus apasionados fans parecen no estar dispuestos a hacerlo. En semanas recientes se han intensificado los ataques en redes sociales hacia la rubia, situación ante la que la Selena ha decidido poner un alto de una vez por todas.

©@haileybieber



Al parecer, Hailey Bieber ha sido blanco de amenazas

La intérprete de Look at Her Now ha salido a defender públicamente a la esposa de su expareja, y ha hecho un enérgico llamado para que se detangan las amenazas de muerte que, que aparentemente, está recibiendo la modelo. Selena tomó su cuenta de Instagram para compartir un menasaje en el que de entrada ha revelado la comunicación con Hailey.

“Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, así como negatividad y odio”, reveló la cantante en sus historias. “Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o bullying. Siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare”, agregó en su mensaje, finalizando con un emoji de corazón.

©GettyImages



Selena tomó sus redes sociales para defender a Hailey

En 2018 Justin Bieber y Hailey Baldwin (su apellido de soltera) celebraron su matrimonio civil, tras haberse comprometido en julio de ese mismo año. Esta unión no fue muy bien recibida por los fans de Selena, pues los cantantes habían terminado su relación apenas unos meses antes.

Si bien los partidarios de la intérprete y los de la modelo tienen sus propias versiones, lo cierto es que Justin y Selena mantuvieron una relación intermitente desde 2011 hasta 2018. A los pocos meses de su ruptura definitiva, el canadiense inició un noviazgo con Hailey, a a quien ya conocía de tiempo atrás.

©GettyImages



Justin y Hailey se casaron en 2018 tras un breve noviazgo

El posado viral que trató de acallar las versiones de rivalidad

En octubre del año pasado se llevó a cabo la gala anual del Museo de la Academia de Artes en Los Ángeles, y el evento reunió a una larga lista de celebridades. Entre las estrellas que desfilaron por la alfombra roja, Selena y Hailey llamaron especialmente la atención, pues significaba que estarían bajo el mismo techo.

Era cuestión de tiempo para que Selena y Hailey coincidieran en algún evento, pero pocos imaginaron que llegado el momento, ambas protagonizaran un encuentro cara a cara. Sin embargo, esto ocurrió y sus seguidores no podían dar crédito. La cantante y la modelo fueron fotografiadas muy sonrientes por el popular fotógrafo Tyrell Hampton, quien se dedica a retratar famosos de Hollywood.