Selena Gomez se sincera sobre los cambios en su cuerpo y aclara: ‘No soy una modelo y nunca lo seré’

Selena Gomez ha aprendido a aceptarse tal y como es, y ha entendido que la perfección es algo inalcanzable simplemente porque no existe. Para la actriz y cantante lo más importante es ser feliz, aunque también tiene claro que siempre habrá momentos duros. La estrella de 30 años se ha sincerado con sus seguidores sobre su lucha contra ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar, y ha sido transparente al mostrarse sin filtros y presumir sus curvas reales. No obstante, este último tema le ha acarreado algunas críticas recientemente, ante las cuales ella ha decidido alzar la voz.

Seelena ha sido muy abierta sobre sus luchas personales

Selena abordó los comentarios en torno a su físico en una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok espacio en el que explicó que su medicación para el lupus ha provocado drásticos cambios en su cuerpo. “Cuando la tomo, tiendo a retener muchos líquidos, y eso ocurre con mucha normalidad. Cuando dejo de tomarla, tiendo a perder peso”, señaló.

Sin embargo, para la intérprete de Lose You tu Love Me su salud se sobrepone a la apariencia física, por lo que no está dispuesta a dejar sus medicamentos para recuperar su esbelta figura. “Solo quería animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que esté pasando, que nadie sabe la verdadera historia”, expresó.

La actriz explicó que su medicación ha surtido efectos en su cuerpo

“Quiero que la gente sepa que es preciosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que bueno, no soy una modelo y nunca lo seré”, dijo tajante.

Además de sincerarse sobre las causas de los cambios en su cuerpo, la cantante quiso agradecer a todos quienes la han apoyado incondicionalmente durante años. “Solo quería decirles que los amo y que gracias por apoyarme y por comprenderme. Y si no lo hacen, se pueden porque sinceramente no creo que haya que avergonzar a las personas por eso”, dijo refiriéndose a las críticas por su figura.

Gomez fue muy criticada tras su paso por los Golden Globes

Su comentado paso por los Globos de Oro

El pasado 10 de enero, Selena acudió a la entrega de los Golden Globes, pues tenía una nominación a Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión - Musical o Comedia por su trabajo en Only Murders in the Building. Para la ocasión usó un vestido negro de Valentino, con grandes mangas púrpura, silueta columna y escote strapless.

Su paso por la alfombra roja generó todo tipo de opiniones y ella no quiso quedarse callada. “Ahora estoy un poco grande porque me he divertido mucho durante las vacaciones”, dijo entonces en tono de broma. Tiempo atrás ya se había referido a los comentarios sobre su físico. “La gente siempre comenta... Que si estás más delgada, que si estás más gorda, esto no te queda bien... ¿Moraleja de la historia? ¡Adiós!”.

