Selena Gomez profundiza sobre su agonía con la bipolaridad y un episodio de psicosis que vivió en 2018

Este viernes se estrena el documental sobre la vida de Selena Gomez, My Mind & Me, en el que narra los episodios que han maracado su vida como el trasplante de riñón que tuvo debido al lupus que padece y el trastorno bipolar que la aqueja desde hace algunos años. En una extensa e íntima entrevista que concedió la artista a la publicación Rolling Stone, la cual es portada del mes de diciembre y que se titula “Selena Gomez no estaba segura de sentirse lista para contar esta historia” (Selena Gomez Wasn’t sure She Was Ready To Tell This Story), relata cómo fue su infancia y el momento en que recibió su diagnóstico psiquiátrico.

©GettyImages



Selena Gomez habla sobre su agonía entre la psicosis y bipolaridad

Del mismo modo, Selena revive los periodos de depresión que sufrió en torno al año 2015, cuando podía pasar semanas o meses sin salir de casa, postrada en su cama. En un punto de su vida, en 2018, empezó a escuchar voces y llegó a pasar meses hospitalizada en un “estado de paranoia” tal que sus amigos no eran capaces de reconocerla.

La también empresaria de 30 años pensaba que todo el mundo conspiraba en su contra. Después, Gomez empezó a salir poco a poco de su paranoia, recibió su diagnóstico y empezó su tratamiento, que le llevó a probar varios tipos de medicación hasta que dio con la dosis adecuada.