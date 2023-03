Justin Bieber cancela 80 conciertos, ¿por desacuerdo entre Hailey y Selena Gomez?

Justin Bieber canceló el resto de su gira Justice World Tour, la cual estaba programada para Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca y la República Checa. En total son 80 conciertos que quedan fuera de la agenda, y sus fans quedaron con muchas dudas al respecto, pero podrán obtener el reembolso de sus entradas.

Según reportes de TMZ, Justin habría decidido parar la gira para poner atención a su salud mental. A finales del año pasado pospuso algunas fechas: “Hice pública mi batalla con el síndrome de Ramsay Hunt, por el que mi cara se ve parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar mi gira norteamericana presentando Justice”, expresó en ese entonces.

Por ahora no hay nada específico sobre si Justin retomará la gira después de algunas semanas de descanso. Y es que el tour por completo ha tenido muchos altibajos, pues habría iniciado en 2020, pero debido a la pandemia tuvo que posponerlo todo. Cuando por fin empezaba a cubrir las fechas, se enfermó de COVID, posponiendo algunas más.

¿Qué pasa con su esposa y Selena Gomez?

Aunque la cancelación de la gira no está ligada a los problemas virtuales que hay entre su esposa, Hailey Bieber, y su exnovia, Selena Gomez; algunos internautas no han dejado pasar la oportunidad de relacionarlos con la situación del cantante.

La semana pasada Selena Gomez informaba a sus fans que se alejaría de las redes sociales luego de que, supuestamente, Hailey y Kylie Jenner se burlaran de ella por una publicación en la que por accidente laminó sus cejas. Los internautas demostraron su apoyo a Selena, tachando de mean girls (chicas pesadas) a Hailey y las hermanas Jenner, algo que se ha visto reflejado en el número de seguidores de todas las involucradas.

Selena se volvió a coronar como la reina de Instagram con más de 391 millones de seguidores; mientras que Kylie perdió cerca de 500 mil followers y Hailey más de 350 mil por su supuesto bullying a Selena.

Incluso las dos ex mejores amigas de Kylie, Jordyn Woods y Pia Mia, demostraron su apoyo a Selena. Jordyn subió una historia usando Rare Beauty, la marca de cosméticos de la intérprete de Love You Like a Love Song; mientras que Pia hizo lo mismo además de comentar de forma positiva en el perfil de Gomez y seguirla en redes.