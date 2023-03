Ed Sheeran confiesa que su esposa tuvo un tumor durante su segundo embarazo

En mayo pasado, Ed Sheeran y su esposa, Cherry Seaborn, dieron la bienvenida a su segundo bebé, una niña a quien llamaron Jupiter Seaborn Sheeran. La noticia alegró a los fans del cantante y por la privacidad que maneja con su vida personal, no se imaginaron los momentos tan angustiantes que vivían. Ahora, con el próximo lanzamiento de su álbum Subtract, reveló que durante el segundo embarazo, Cherry fue diagnosticada con un tumor que no podían tratar hasta el nacimiento del pequeño.

El también papá de Lyra Antaartica lo reveló todo en una publicación en las redes sociales, en donde habló del camino que recorrió durante una década para escribir las canciones de este álbum en el que recopila sus sentimientos y altibajos.

“En el lapso de un mes, a mi esposa embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin camino de tratamiento hasta después del parto”, confesó. Una situación que es más común de lo que imaginamos, pero que también pone en riesgo la vida de la madre y del bebé aún no nacido.

Aquella no fue la única mala noticia que recibió en ese periodo: “Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y me encontré en la corte defendiendo mi integridad y carrera como compositor. Estaba en espiral a través del miedo, depresión y ansiedad. Sentí que me estaba ahogando, la cabeza debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero no siendo capaz de entrar por aire”.

Después de superar aquellos episodios, Ed Sheeran se encuentra mejor de ánimo, orgulloso del álbum que está por presentar el próximo domingo. “Como artista no sentía que pudiera poner de forma creíble un cuerpo de trabajo en el mundo que no representara con precisión dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es puramente eso. Está abriendo la trampa en mi alma. Por primera vez, no estoy tratando de elaborar un álbum que a la gente le guste, simplemente estoy sacando algo que es honesto y verdadero donde estoy en mi vida adulta”.

Un caso parecido al de Paula Durán

Ed no dio más detalles sobre el padecimiento de su esposa. Sin embargo, parece que las cosas salieron bien y después de dar a luz a Jupiter, Cherry recibió tratamiento.

Su caso parecía similar al de Paula Durán, la latina que en enero pasado solicitó una visa humanitaria para que sus padres pudieran viajar desde Colombia para dar el último adiós. Paula también fue diagnosticada con un tumor trofoblastico, que se origina durante el embarazo. Desafortunadamente, a pesar de la atención médica, no sobrevivió.

