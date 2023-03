Juanes nos canta ‘Gris’, y Thalía se une a Kenia OS en ‘Para No Verte Más’

Iniciamos marzo muy animados y melancólicos a la vez. Juanes nos trae Gris, mientras Thalía y Kenia OS dan un nuevo y fresco ritmo a Para No Verte Más. Ed Sheeran estrena (-) Subtract lleno de emociones y Marshmello colabora con Manuel Turizo en El Merengue.

Juanes - Gris

Este sencillo se trata de un examen melancólico e introspectivo de las dificultades que enfrenta un matrimonio de larga data por causa de la cuarentena del COVID y que lleva a la pareja a transitar un período de emociones grises. Mas allá, este tema es uno “muy personal y catártica” para el artista. Este nuevo ciclo creativo combina un regreso general a la guitarra eléctrica con una inmersión profunda en la aclamada pasión compositora del artista, que durante la pandemia orientó su atención hacia el interior para reexaminar la vida, el amor, la familia y más de sus propias complejidades emocionales e imaginación.

Thalia & Kenia OS - Para No Verte Más

La canción da nueva vida al tema popularizado por la agrupación argentina La Mosca Tsé Tsé a finales de la década de los 90. El nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música. “Para nosotros es un orgullo y honor que Thalia haya elegido nuestro éxito mundial ‘Para no verte más’ como primer sencillo de su nuevo proyecto” - La Mosca.

Marshmello y Manuel Turizo - El Merengue

Marshmello y Manuel Turizo son pioneros en un nuevo concepto de colaboraciones musicales globales, presentando una melodía de género cruzado que celebra la música electrónica y el merengue. El video muestra a Turizo recordando a su ex novia justo antes de verla entre la multitud en un club nocturno. Con la confianza que ganó gracias a los shots, Turizo actúa por impulso acercándose a ella y los ex novios bailan en lo que parece ser una neblina de pasión, sobre el suave ritmo del merengue electrónico, ¿o, todo fue solo un sueño? Al terminar la noche, Turizo está consumido por la emoción pero su amigo Marshmello lo consuela y ambos salen del local.

Ed Sheeran - (-) Subtract

Ed Sheeran está listo para lanzar su nuevo álbum ‘-‘ (Subtract) - el último en su era de álbumes matemáticos que abarca una década - el 5 de mayo, 2023. Un álbum que revisita las raíces como cantautor de Ed, y que fue escrito en un contexto de dolor y esperanza personal, ‘-’ (Subtract) presenta a una de las estrellas más grandes del planeta en su forma más vulnerable y honesta.

Chicocurlyhead - No te Dejo en Visto

El cantautor nacido en Panamá y criado en Atlanta, Chicocurlyhead, regresa con su nuevo sencillo. Una canción diferente a todo lo que Chicocurlyhead ha lanzado antes. Escrito por Chicocurlyhead y distribuido a través de Exile Records, “NO TE DEJO EN VISTO” tiene dos actos musicales que encapsulan su verdad emocional. La primera mitad se caracteriza por ritmos urbanos y ritmos sintéticos, mientras que la segunda mitad de la pista pasa a ser una balada melancólica. La combinación de estos sonidos y estilos musicales muestra la profundidad del talento que posee Chicocurlyhead con su lirismo y habilidad vocal.

Blessd - Vice

Será un nuevo himno, una canción que consolida una dupla muy poderosa y que establece tendencia en el trap, la unión de dos artistas que hicieron historia, que hicieron “Algo raro antes no visto” como en “Ziploc” su anterior colaboración; una canción que actualmente cuenta con más de 37 millones de reproducciones en plataformas digitales y hace parte de “Siempre Blessd” el segundo álbum de estudio de Blessd.

Tachi - Bad Toy

Un tema sobre la calle y el amor. La canción cuenta la historia de 2 personas que no pueden estar juntas ya que ambos son callejeros y bandidos. Después del lanzamiento en diciembre del año pasado de FDS (Fin De Semana) junto a One Rose, Eustacio Fidel Guerra Mejor conocido como Tachi por sus éxitos como: Movie, Ghetto Serenata y Sentimientos de Papel con Sech, estrena ahora Bad Toy. El track es una colaboración de Tachi que demuestra el Flow de Panamá, junto a 3 grandes artistas: Akim, Barbel, y Focking Rafita.

Wisin X Emilia X Lyanno - Tu Recuerdo

“Yo creo que esta colaboración representa lo que venimos ya desde mucho tiempo haciendo en La Base y es seguir apostando a las nuevas generaciones y creando buena música. Tu recuerdo es un ejemplo claro de que el género necesita seguir creciendo y expandiéndose dando espacio a todos para de esta manera ofrecer lo mejor a nuestro público”, explicó Wisin.

iLe & Ivy Queen - Algo Bonito

La canción enlaza a la perfección los impulsos políticos de iLe e Ivy. Invierte dichos misóginos ubicuos en declaraciones de poder: “Nunca he creído que callai’ta me veo más linda”, rapea Ivy en un momento dado (“Nunca he creído que callai’ta me veo más linda”). El estribillo incluye la frase común “dime algo bonito”, pero iLe convierte el cliché en una expresión de urgencia política. “Queremos un aborto seguro y legal. Esas son las cosas buenas que queremos oír”, afirma.

Jay Wheeler - Te la Dedico/For You

En Te la dedico, como también se puede ver en el vídeo musical el intérprete mantiene su distintivo estilo romántico para contar la historia de una pareja que terminó su relación porque una de las partes decidió experimentar nuevas aventuras, pero al final, se arrepiente y desea regresar. La gran sorpresa es For You un nuevo tema en inglés donde Wheeler consolida su versatilidad demostrando su capacidad para interpretar en ambos idiomas y con el que recordará a su fanaticada el exitoso tema Can’t Figure You Out.

Daaz - Motel California

Inspirada en una anécdota real, Motel California combina un pícaro humor, una letra pegajosa y una historia que enganchará a los oyentes. La enérgica melodía de piano que acompaña la canción narra la aventura de conocer a un interés amoroso en una noche de fiesta y atreverse a invitarle a salir un viernes. Lanzando junto a un video musical, los viewers, van conociendo esta narrativa que llega a su final con un giro inesperado.

Escarlata - Qué Pecado

La canción fue compuesta por Dahiu Rosenblatt de Escarlata junto a Alih Jay de Pena y Lito De La Isla (de Los Rumberos) y la producción fue realizada en colectivo Casa Azul por Enrique López Lezama. El video oficial, grabado en la Ciudad de México bajo la dirección de josemidiman, podemos observar a un grupo de apoyo “Amigos Que No Se Dan Cuenta” en donde confiesan sus problemas y pecados. Cuenta con la aparición de amigos y colaboraciones anteriores de Escarlata, incluyendo a los cantautores Emilia Vega, Me Dicen Jos y la actriz Alejandra Ley.

Teo - El Alta

Una rítmica canción urbana que pondrá a todos a bailar, un tema que expondrá la versatilidad de este talentoso artista.

ROA - Private Suite Vol. 1

Este proyecto nació en diferentes suites privadas de Airbnb entre Miami, Chile y Puerto rico. ‘Private Suite Vol. 1’ incluye géneros incluyendo Dancehall, trap, trap soul, reggaeton, y drum & bass y también incluye himnos como “JETSKI REMIX” con la colaboración de Bryant Myers, Omar Courtz y Dei V.

TIMØ - Conquistar el Planeta

Eta semana TIMØ lanza su nuevo sencillo Conquistar el Planeta, junto a Andrés Cepeda, que será parte de su próximo álbum. Conquistar el Planeta es el focus track y es una canción que habla sobre la importancia de vivir en el presente, de gozar la vida y sobre todo de arriesgarse a ser feliz.

Tostao - La Temperatura

Con su consigna Exótico pal Mundo, Tostao busca popularizar la fusión de los sonidos del folclor afro-latino con la música urbana, dándole el nombre de ritmo Exótico, en una iniciativa que además apoya a los artistas emergentes de la región del pacífico colombiano. Tostao invitó a los intérpretes Leysong, Buay Press y Maiki Vi a unírsele en La Temperatura. Un tema con un ritmo sin igual de principio a fin, lleno de sensualidad y picardía, con una melodía que invita a bailar y a “menear” las caderas, bajo la producción musical de Kasper, Robbie Vida y Wainer.

Frijo y Fuego - Wou

Un tema que impacta por su base rítmica y la cadencia de las voces que se fusionan perfectamente logrando un sonido increíble, suave pero sin dejar de ser muy potente. El vídeo que los muestra a Frijo y Fuego en medio de una dimensión futurista y por momentos onírica se superpone con el cuerpo de una mujer que acompaña en su movimiento la esencia de la canción.

Babywine - Sencilla

La letra te invita a reflexionar sobre el poder de la autoestima y la fortaleza de dejar atrás el pasado. La melodía es sencilla y conmovedora, colocando al escucha en el lugar de la protagonista. Sin duda, una canción de empoderamiento femenino que nos recuerda la importancia de valorarnos y no dejar que nadie nos manipule.

Kiko el Crazy - Haitiana

El nuevo tema es una fusión de dembow y afro beats, creando la combinación perfecta para el flow único de ambos artistas. Haitiana es parte de la próxima producción discográfica de Kiko el Crazy. El lanzamiento del nuevo sencillo va acompañado por el estreno del video musical de Haitiana grabado en Santo Domingo, República Dominicana.

Pink Pablo - La Vibra

“Tommy Parker y yo llegamos a casa de JULiA LEWiS para una sesión vespertina. Después de tocarles unas cuantas canciones producidas por mí, el ambiente quedó fijado. Se nos ocurrió una canción feel-good con vibraciones grunge garageband. Canto sobre perseguir mi sueño (y la bolsa $$$) y disfrutar del proceso a pesar de todo el odio/negatividad que viene con él”, expresa el artista.