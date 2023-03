A pocas horas de su boda, Lele Pons y Guaynaa les dan un regalo a sus fans

Lele Pons y Guaynaa alistan su boda para este sábado por la tarde en Miami. La pareja ha estado de fiesta toda la semana con las despedidas de solteros y los preparativos finales para el gran día, pero antes de poner el broche de oro a su noviazgo, sorprendieron con un obsequio para sus fans.

Se trata de Abajito, el nuevo tema en el que la influencer une su voz a la del cantante. El sencillo es el primer corte del álbum en el que estarían trabajando juntos y fue muy bien recibido por sus seguidores.

El disco lleva por nombre Capitutions y hasta ahora hay especulaciones de que incluya ocho duetos así como una canción sólo de Lele y otra de Guaynaa. Por si la sorpresa fuera poca, aseguran que viene cargado de varios ritmos que van desde el pop hasta géneros urbanos, como el reggaetón o la bachata.

“Este álbum es una celebración de la relación de Lele y Guaynaa y la manera perfecta de compartir este precioso momento con sus fans. Si bien la boda seguramente atraerá mucha atención, el enfoque de nuestro plan es exhibir la música. Con este proyecto, Lele y Guaynaa salieron de sus zonas de confort y aprovecharon un lado artístico que no habíamos escuchado antes”, asegura Nir Seroussi, vicepresidente ejecutivo del sello discográfico Interscope Geffen A&M.

Una letra picante y una boda muy esperada

La nueva canción de los futuros esposos es una declaración de amor con tonos un poco subidos, pero que se prestan para un sensual juego en la pista de baile. “No temas. Que yo seré tu guardaespalda‘, tu backup. Tu memoria externa. Y la luz de tu linterna, yeah-yeah. Me fui de espionaje, tu cuerpo salvaje. Y miré con más nota de la que ya traje. Mami, aprieta, no le baje’. Come on”, expresan con mucho ritmo.

La boda de Lele Pons y Guaynaa se celebrará este sábado con una increíble lista de invitados. La novia tendrá como dama de honor a Paris Hilton, además de que su tío, Chayanne, podría estar junto a su familia en este día tan especial.

