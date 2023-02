Paris Hilton revela que estuvo embarazada en sus 20s: ‘No estaba lista’

A principios de los 2000, Paris Hilton era un ícono de la cultura pop. Sus fiestas imparables, los looks arriesgados, las amistades famosas y los rumores en torno a su vida la colocaban en la primera página de los tabloides y revistas del corazón. Y aunque era el modelo a seguir de miles de chicas en el mundo, detrás de esa imagen que emanaba sensualidad y mucha seguridad, había una chica temerosa, con traumas recientes que debía enfrentar en secreto mientras estaba en el ojo público. Detalles de su juventud que en las últimas semanas han salido a la luz.

Tan sólo unos días atrás, Paris presentó al mundo a su hijo con Carter Reum. El pequeño, llamado Phoenix Barron, nació a finales de enero y con su presencia no sólo alegró el corazón de mamá, sino que fue el detonante para depurar todo aquello que le opacaba la sonrisa.

Como pocas veces, la empresaria y DJ se sinceró sobre sus días de fiesta y reveló que en sus 20s estuvo embarazada, pero decidió no tener al bebé. “Eso también era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza en torno a ello. Era sólo una niña y no estaba preparada”, confesó en su entrevista con Glamour UK.

El tema la llevó a expresar su opinión sobre cómo la libertad de decidir si tener hijos o no es tan polémica. “Es importante. Hay tanta política a su alrededor, pero es el cuerpo de una mujer… ¿Por qué debería haber una ley basada en eso? Es tu cuerpo, tu elección”, aseguró.

La razón para tener a su bebé a través de vientre subrogado

Cuando Paris Hilton y su esposo anunciaron que se habían convertido en padres, muchos de sus seguidores se llevaron toda una sorpresa, pues fue una dulce espera que mantuvieron en secreto y que sucedió por medio de un vientre subrogado. Pero más que una moda, Paris explicó los motivos para iniciar de esa forma su familia.

“En sí me da tanto miedo, me hace pensar de nuevo en Provo (Utah) el hecho de estar en la consulta del médico. Las inyecciones, la in vitro”, expresó.

Y agregó: “En The Simple Life tuve que estar en una habitación en la cual una mujer daba a luz y también resultó traumático para mí, pero quiero tanto tener una familia que solo la parte física me aleja de ello. Me da pánico, tanto el parto como la muerte, son las dos cosas que más miedo me dan en el mundo”.

