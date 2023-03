Actor mexicano confirma que fue novio de Belinda y revela que firmó un contrato de confidencialidad

Tras su sonada separación de Christian Nodal en febrero del año pasado, Belinda ha sido relacionada con algunos galanes, pero ella ha preferido no pronunciarse sobre los rumores. A raíz del estreno del reality Divina Comida (HBO Max) en octubre de 2022, en el que ella participó, se especuló sobre un romance con otra de las estrellas: José Ángel Bichir, un actor conocido por ella de años atrás. En su momento circularon varias versiones sobre su relación, incluida una en la que él la negaba por completo. Pero ahora, el intérprete ha salido a aclarar las cosas y ha revelado la razón por la que no puede hablar abiertamente del tema.

©@joseangelbichir



José Ángel compartió esta foto con Belinda en noviembre de 2022

José Ángel, quien pertenece a una dinastía famosa en el gremio artístico en México, asistió a la premier de la serie Mariachis (HBO Max), y fue cuestionado por la prensa sobre su rumorado noviazgo con Belinda. El actor, quien es sobrino de Demián y Bruno Bichir, se mostró abierto a las preguntas, pero sí quiso aclarar que él nunca negó estar relacionado con la cantante.

“Me llama mucho la atención que aseguren que yo niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, jamás lo haría”, comentó a los reporteros a su paso por la alfombra roja. Sin embargo, explicó la razón por la que no ha revelado detalles. “Pero no puedo hablar respecto a eso porque firmé un contrato de confidencialidad”, reveló e intérprete, quien compartió crédito con Belinda en la telenovela Amigos por siempre (Televisa), en el 2000.

Momentos más tarde, José Ángel reiteró su postura y ahondó en sus declaraciones. “Estoy perfectamente consciente de que yo nunca he negado con los medios de la prensa, con todas estas preguntas que me hicieron con el reality que hice en HBO Max, Divina Comida, yo nunca negué cuando me preguntaron sobre una relación, yo nunca lo negué porque no lo haría, porque yo soy un ser que siempre me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz, creo en la verdad en mis relaciones personales y en cualquier otra cuestión”, aseguró.

“Yo no creo en esta cosa de estar manipulando, de estar ocultando las cosas, simplemente mejor eres elegante y te vas por otra línea de discurso, pero negar algo sería mentir para mí, y mentir sobre algo importante en mi vida, sobre algo que forma parte de mi vida... ”, continuó Bichir.

©GettyImages



El actor pertenece a la dinastía Bichir

“Y sí de pronto me quedé con esa molestia de ver en un reportaje, hay una entrevista entera diciendo que yo no soy el nuevo ángel de Belinda, que somos súper amigos, que nunca anduve con ella... Y yo digo, ‘pues esto es difamación’”, expresó, dando a entender que su relación con la cantante no se limitó a una amistad. “Eso está mal, porque yo no dije jamás eso”, opinó el hijo del también actor Odiseo Bichir.

Sin embargo, José Ángel fue cuidadoso cuando le preguntaron sobre el tipo de relación que tuvo con Belinda. “Voy a contestar esa pregunta como debí haberlo hecho, que es con la verdad, que es no puedo decírtelo exactamente porque tengo un contrato de confidencialidad que me hiceron firmar y por eso no voy a hablar al respecto”, comentó. “No quiero tener demandas”, agregó, y aunque no quiso revelar detalles de dicho contrato, sí reveló que lo firmó el año pasado.

©@joseangelbichir



El actor dijo nunca haber negado un romance con Belinda

¿Qué dijo sobre Nodal?

“Estoy a favor del team Belinda, obviamente. De Nodal no tengo buenas referencias, pero lo considero buen artista, buen cantante, me gustan las canciones que hace, algunas que conozco”, dijo José Ángel sobre el famoso exnovio de la intérprete de Bella traición. “Lo que sí te puedo decir es que es un de***dre la situación que sucedió ahí, es un relajo...”, dijo el actor.

“Le deseo suerte, que esté bien con esta mujer (Cazzu, su actual novia) porque de pronto te descontrolan las situaciones y él es muy joven, talentoso y todo, pero también por el lado de lo de Belinda no creo que él se haya portado muy bien que digamos”, mencionó José Ángel.

©Abelardo Baez @abebaezo



Belinda y Nodal terminaron su compromiso en febrero de 2022

