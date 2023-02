A casi un año de su ruptura con Nodal, Belinda revela qué busca en una relación

No es secreto para nadie que Belinda es una mujer apasionada, y eso no sólo se ve reflejado en su música, sino también en sus relaciones de pareja. En sus noviazgos, la cantante da todo de sí, pero hasta ahora no ha podido tener una historia de amor con final feliz. Hace casi un año terminó su compromiso con Christian Nodal, y mientras circulan versiones de un romance con un millonario heredero mexicano, la intérprete ha reflexionado sobre el amor y ha confesado qué le gustaría encontrar en una relación sentimental.

En febrero de 2022 se confirmó la ruptura de Beli y Nodal

Belinda se puso nostálgica hace unos días y recordó a dos de las personas más importantes de su vida: sus abuelos maternos, Pierre Schüll y Juana Moreno, con quienes tuvo una relación muy especial. Y es que fue precisamente en este mes pero años atrás cuando ellos se despidieron por última vez, además de que su partida ocurrió en fechas cercanas a San Valentín, festejo que ahora está próximo.

“Reflexión de amor, en el mes del amor. Hoy hace 15 años, el día 8 de febrero, murió mi abuelito y el 10 de febrero del 2021 se fue la reina de mi corazón, mi abuelita…”, escribió la intérprete de Luz sin gravedad en una de varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, donde además compartió un par de fotos de sus amados abuelos. “Mi mamá me acaba de decir que las parejas muchas veces se van en el mismo mes, aunque hayan muchos años de diferencia”, contó.

Los abuelos de Belinda son su inspiración en el amor

“Recuerdo como si fuera ayer la manera tan única en la que se amaban mis abuelitos, la forma en la que se veían, se apoyaban, se peleaban, pero siempre con tanto amor y respeto”, contó Belinda, admitiendo que esa forma de relacionarse ha sido para ella un referente y una inspiración.

“Ojalá algún día la vida me de un amor así como el de ellos... Los amo y los extraño todos los días, pero son una fuente de inspiración, me recuerdan que el amor real sí existe, pero también me recuerdan que está muy cab%$# encontrarlo jajajaja”, expresó al concluir su mensaje, dejando ver también un tono divertido.

La cantante no pierde la esperanza de hallar el amor

Las confesiones de Belinda sobre el amor

No es la primera vez que la cantante de 33 años se sincera sobre su sentir en cuando a relaciones amorosas. En julio del año pasado, unos meses después de que se confirmara su ruptura con Christian Nodal, Belinda admitió haberse equivocado en su noviazgo.

“¿Te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios?”, preguntó Vogue España a la cantante, a lo que ella respondió: “Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema (su relación) como lo expuse”, confesó.

Belinda confesó sentirse arrepentida de exponer su vida amorosa

