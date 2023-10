Messi muestra el momento fan de sus hijos en su encuentro con Ed Sheeran

Siendo una de las más grandes estrellas del fútbol en la actualidad, y campeón del Mundo, Lionel Messi está acostumbrado a tener fanáticos a su alrededor, Sin embargo, el astro argentino tiene también su propio lado fan. Así lo mostró recientemente durante su encuentro con Ed Sheeran (una de las pocas personas a quienes sigue en Instagram), mismo en el que dejó ver que sus pequeños Thiago, Mateo y Ciro también son grandes admiradores del cantante británico.

Messi está aprovechando que ya terminó la temporada con el Inter Miami en la Major League Soccer para pasar tiempo con su familia, algo que él disfruta como nada. El fin de semana tuvo la oportunidad de disfrutar junto a su esposa y sus hijos de la música de Sheeran, quien se presentó en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Florida, el pasado 22 de octubre.

El futbolista y su familia tuvieron la oportunidad de saludar al músico y de tomarse una foto del recuerdo con él. Tanto Messi como Antonela compartieron la imagen en sus respectivas cuentas e Instagram. En la fotografía se les ve a todos muy sonrientes posando juntos para la cámara. En las redes sociales del complejo hotelero también se compartieron vistazos de este encuentro: “Dos leyendas y una noche increíble”, escribieron, refiriéndose al argentino y al famoso cantautor.

Messi y su familia se mostraron emocionados de conocer al cantante.

Además de su encuentro tras bambalinas, Messi publicó en sus historias de Instagram un entrañable video en el que mostró lo mucho que disfrutaron sus hijos el recital de Sheeran. El futbolista grabó de incógnito a Mateo y Ciro, sus hijos más pequeños, mientras coreaban emocionados el tema Bad Habits. Los niños no se habían percatado de que su padre los estaba grabando, pero en un momento, el mediano volvió hacia la cámara con una gran sonrisa y envió un lindo saludo.

Este no fue el primer encuentro de Messi con Sheeran

La relación del futbolista argentino y el músico británico data ya de un par de años, además de que Sheeran es una de las solo 304 personas que sigue Messi en Instagram. En septiembre de 2021 Leo coincidió con el cantante, quien asistió a un partido de la Championes League entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Sin embargo, en aquella ocasión el cantante entró a los vestidores, por lo que Antonela no pudo conocerlo.

Ya que su esposa no pudo saludarlo siendo una fanática de su música, Messi le pidió a Sheeran que le grabara un video para ella. El intérprete de Shape of You accedió gustoso a la petición de Messi y le prometió a Antonela que la iba a invitar a un concierto, promesa que ya ha sido cumplida.

