Hackean la cuenta de Twitter de Luis Miguel en medio de la expectación por su nueva gira

Hace un par de semanas, en pleno San Valentín, Luis Miguel hizo el anuncio más esperado por sus fans: una nueva gira este 2023, tal como lo había adelantado un amigo cercano del cantante el año pasado. Sin embargo, al dar conocer la buena nueva, ‘El Sol’ no incluyó las fechas ni las ciudades que comprende su tour, por lo que el público sigue esperando noticias al respecto. En medio de esta situación, surgieron algunos inusuales mensajes en la cuenta de Twitter del intérprete, uno de ellos incluso prometía boletos gratis para las presentaciones. No obstante se confirmó después que se trató de un hackeo.

Los fans de Luis Miguel esperan atentos a su nueva gira

“Buenas noches, los amo a todos”, decía el primeros de tres tuits publicados la noche del 24 de febrero. Este mensaje, tan poco común en las redes sociales de Luis Miguel y qué además tenía detalles de ortografía, fue seguido minutos más tarde por otro que provocó todavía más revuelo. “Dale ‘me gusta’ a este tweet si quieres entradas gratis para mí próximo show”.

Aunque esta promesa era bastante sospechosa, eso no impidió que muchos seguidores de ‘Luismi’ reaccionaran a su publicación com un ‘me gusta’, fueron más de 270 mil, mientras que las visualizaciones llegaron casi alos 7 millones.

Los últimos tuits no han sido borrados todavía

Sin embargo, muchos más comentaron el mensaje señalando que todo era muy extraño y que seguramente se trataba de un hackeo. Finalmente llegó un tercer tuit: “Ok, buenas noches mundo”, decía a modo de despedida cuando faltaba poco para la medianoche. Estas palabras han sido las últimas vertidas en la cuenta de Twitter del intérprete, la cual permanece activa desde 2012 y a la fecha suma más de 620 mil seguidores.

Tras un breve silencio que tenía a los fans de Luismi en la incertidumbre sobre lo sucedido, se confirmó lo que muchos suponían. “La cuenta de Twitter ha sido hackeada. La reparación está en proceso”, se indicó tanto en inglés como en español en un mensaje sobre un fondo negro, (con la característica tipografía usada en las publicaciones del cantante) tanto en su cuenta de Instagram como en la de Facebook. Los fieles seguidores del intérprete de La Incondicional no tardaron en reaccionar, y de inmediato le expresaron su apoyo replicando su mensaje en la cuenta hackeada.

Alejandro expresó su apoyo a su hermano

La enérgica reacción del hermano de Luis Miguel

Está situación no le cayó para nada en gracia a Alejandro Basteri, hermano menor de Luis Miguel, quien no dudó en expresar su opinión al respecto en el área de comentarios en el post del cantante. “Qué falta de integridad y forma de no respetar”, escribió visiblemente indignado. “Desapruebo mil% a quien usurpe la identidad de nadie ¡por jod**!”, agregó. Los fans del ‘El Sol’ apoyaron su postura y celebraron que se pronunciara sobre lo ocurrido.

Más abajo, Alejandro publicó un mensaje más con el que rechazó de forma contundente el que hubieran tomado la cuenta de su hermano. “Así han de tener su esencia interna, déjense de mam**** y hagan su propia vida”, agregó, dejando ver si molestia.

