Estas mamás unen fuerzas en pro de la salud mental infantil

Do you feel Latinos look at mental health with more prejudice than other cultures in the United States? How is your experience with that?

Aunque ya estamos mucho más concienciados acerca de este tema, todavía faltan mucho apoyo y recursos para navegar y mejorar el mundo de la salud mental, especialmente entre los niños latinos. YMC es desde luego un fantástico instrumento para buscar alianzas con los lugares que se ocupan de estos temas, no solo aquí o en México, también en todo el mundo.