Judy Reyes habla del éxito global de su película ‘Smile’

“Smile” fue un éxito absoluto, en Estados Unidos y a nivel internacional. Me puedes contar de tu experiencia con la pelicula y con el recibimiento del público?

Sabes que para mi fue una sorpresa completa, porque tengo un papel significante pero pequeñito. No me cupo en la cabeza que la pelicula fuese un éxito tan tremendo. Y cuando la vi, porque no soy super fanática de las películas de horror, desde niña estoy traumatizada con ellas, pude verla con otro ojo y la encontré súper divertida. Me sorprendió cuánto me asustó y lo bien hecha que esta, me dio mucho orgullo haber participado en ella.

Me ha recibido muchísima gente a través de Instagram y Twitter, me han felicitado y me han dicho que fue una sorpresa haberme visto en esa película. Me siento muy orgullosa. Tuve una experiencia muy positiva con Parker Finn, quien la escribió y dirigió. El equipo me recibió con brazos abiertos y la pase muy bien con Sosie (Bacon), quien pasó la película en un estado de trauma por el papel tan eficiente que hizo.