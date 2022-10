Isabella Sierra, la hija de ‘Teresa Mendoza’, se confiesa sobre su mayor desafío: cuidar de su salud mental

Isabella, a propósito de las enfermedades mentales, ¿has pasado por algún episodio que ponga en peligro tu estabilidad emocional y mental?

Sí. Lamentablemente es algo que todos pasamos, más en la etapa de adolescente porque comienzan a jugar esas hormonas. Sí, hubo un tiempo como que desde los 13… terminé de trabajar en ‘La reina del sur 2’ y me empezaron a dar muchos ataques de ansiedad, mucho pánico… esa fue la primera vez que fui al psicólogo y luego ya más grande, de hecho fue hasta hace poco. Esto nunca lo había contado… comencé a tener problemas con la comida porque sentía mucha presión social en mi círculo, sobre cómo debería estar, qué tipo de cuerpo debería tener, cómo debería alimentarme. No supe balancearlo y me excedí. Supe que no era sano ni física ni mentalmente, pero gracias a Dios puedo decir que tengo a personas que me respaldan, que me aman y voy por ese camino de sanar. Ahora me siento muy bien.

Cuando las personas escuchan sobre estos temas, intentan minimizarlo mucho porque no lo han vivido, no es fácil. La mente es demasiado poderosa y nosotros no logramos controlarla, lastimosamente ella nos controla muchas veces… pero todo se puede. Eso logra pasar y se puede cambiar, ¡se puede mejorar!