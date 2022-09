7 nuevos shows que serán protagonizados por talentosas latinas

Original de Showtime, Let The Right One In está protagonizada por Madison Taylor Baez, de 11 años, mejor conocida por su papel en el programa de Netflix Selena The Series. Esta joven actriz latina en ascenso protagonizará esta serie de vampiros como Eleanor Kane, la hija del actor mexicano nominado al Premio de la Academia Demain Bichir.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.