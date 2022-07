Conoce a Cio Soler, una de las Latinas más ‘chic’ de USA

¿Te ha sido fácil hacer buenas amigas en los círculos tan exclusivos en los que has vivido siempre?

Sí y no. Hoy puedo decir que tengo un grupo de amigas maravillosas, ¡pero me llevó mucho tiempo el entender la verdadera definición de qué significaba tener una buena amiga! Tuve que pasarlo mal muchas veces para entenderlo. Los verdaderos amigos son pocos y poco frecuentes, me decía siempre mi padre.

Para aprender a navegar entre los socialites del mundo, no hay que ser astronauta -bromea- y, si te soy sincera, es cero divertido. Intuitivamente, siempre supe quien se quedaría conmigo y quien me abandonaría si rompiera con mis parejas. Yo soy feliz en grupos pequeños donde se dan conversaciones profundas, lo demás de ese mundo no me llama la atención en lo absoluto. Claro que he conocido muchas mujeres cuya alma solo respira a través del estatus de su vida social y de quién sea su marido. Siempre me resultó fácil distinguirlas. Nunca fuimos verdaderamente amigas y, si he dejado de verlas, nunca las extrañé.

Para nada quiero que esto sea tomado como una crítica, al revés, es una observación de cómo muchas personas pueden encontrarse en una habitación operando a un nivel completamente diferente, en una frecuencia espiritual completamente diferente a la tuya, con las que solo te une ese momento en el tiempo.

Piensas que alguien es amigo tuyo hasta que te traiciona por la espalda y me ha dolido muchísimo si esas eran personas a las que parecías importarle especialmente. Te mentiría si te dijera que no me he sentido muchas veces como Julia Roberts en Pretty Woman, -admite con simpatía-. Cuando en las tiendas por ejemplo no saben hasta cuánto acercarse a ti, por miedo si un día ya no eres pareja de, por ejemplo.

Como padecí de endometría, un embarazo no era algo fácil en mi horizonte. Nunca me importó la idea de crear una familia, aunque mi pareja ya hubiera tenido un matrimonio anterior y convivir en paz con todos, hijos y ex, como algunos logran. Pero la realidad es que no es fácil, especialmente si ellos no tienen bien resuelto su pasado. Si tuviera que darle un consejo a las románticas como yo, les diría que antes de entrar en una situación de coparentilidad en las que su pareja tenga hijos, tomen nota de cómo ellos terminaron su relación anterior. Ahí es que sabes en qué te estás metiendo. Yo no supe verlo a tiempo y eso me costó muchos disgustos.

Cuando el escenario coparental de tu pareja no está basado en el amor y en la cooperación entre ambos padres, tú te conviertes en la bolsa de boxeo en la que todos pegan. Especialmente, si el hombre a tu lado no muestra mucha fortaleza. Eso sí me ha tocado vivirlo de cerca y ha sido una de mis experiencias más dolorosas de mi vida. Me encantaría ver que las mujeres se apoyen entre ellas en el espacio de estas blended families. Desafortunadamente, eso no he llegado a vivirlo.