Pepe Aguilar felicita de lo más orgulloso a su hija Ángela por su cumpleaños 18

Ángela Aguilar está de fiesta. Este viernes la cantante cumple 18 años y lo sigue festejando a lo grande. Primero con una portada muy especial para HOLA! USA, en la que luce de lo más hermosa; y en casa, rodeada del inmeso amor de su familia. Su papá, Pepe Aguilar, no se quedó atrás con la celebración y le envió un bello mensaje a través de las redes sociales, en donde se muestra orgulloso de su hija menor, y con sus palabras dejó ver su lado más tierno.

©@angela_aguilar_



Pepe Aguilar felicitó a su hija por su cumpleaños 18

“Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí”, es como empieza el dulce mensaje de cumpleaños para Ángela. “Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso”, expresó sobre la gran carrera artística de la joven, a pesar de su corta edad.

Pepe continuó: “Es un lujo guiarte , APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día. Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien”.

Desde el fondo de su corazón y como sólo un padre amoroso podría expresar, anotó: “Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá”.

Sin dejar de lado el sentido del humor, Pepe cerró su mensaje con una pequeña broma: “Eres ya toda una mujercita hecha y derecha... ¡¡y apenas estamos comenzando!! ¡¡¡Felices 18, hijota!!! (¡Ya estás ruca!)”.

El posado en HOLA! USA para celebrar sus 18 años

Ángela Aguilar comienza una nueva etapa en su vida. La joven llegó a la mayoría de edad en su natal México, y lo hace con un nuevo disco en las manos. La hija de Pepe Aguilar se ecuentra promocionando Mexicana Enamorada, un álbum de lo más especial porque en él interpreta coanciones de su propia autoría, sin olvidarse de los clásicos que tanto cantaba con su abuela, Flor Silvestre.