¿Tiene novio o no? Ángela Aguilar aclara por fin su estatus sentimental

Con apenas 20 años, Ángela Aguilar cuenta ya con una exitosa carrera en la música, fruto no solo del talento, sino también de su disciplina y la preparación. Al ser una figura pública, la la joven cantante ha podido comprobar que su vida privada genera gran interés entre el público, y aunque ella ha hecho lo posible por proteger esta faceta, ha resultado inevitable que se especule al respecto. Ante esta situación, la intérprete ha querido sincerarse como pocas veces sobre temas del corazón, y ha revelado de una vez por todas si tiene o no novio.

©GettyImages



Ángela deleitó con su música al público de los Premios Platino Xcaret 2024.

A propósito de su participación en los Premios Platino Xcaret 2024, Ángela conversó con Jomari Goyso para Despierta América (Univision) y en la charla habló de la inspiración personal y las vivencias detrás de su nuevo tema Mis Amigas las Flores. “Prácticamente eso surgió de un galán que me mandaba muchas flores, pero era solo cuando él hacía algo malo”, contó la hija de Pepe Aguilar. A continuación contó un fragmento de la canción: “Pero en ese amor hay muchas mentiras y yo finjo que te creo y me llegan más amigas”.

“¿Te han roto el corazoncito?, le preguntó directamente el conductor español. “Mi corazón ha estado roto tantas veces, que ya ni siquiera está... cada partecita ama a diferentes personas, por eso canto mis canción es con mucho sentimiento”, confesó la intérprete.

Jomari la cuestionó respecto a su decisión de ocultar sus publicaciones de su cuenta de Instagram, algo que usualmente hacen los artistas cuando alistan algún lanzamiento especial. Si bien Ángela admitió que esto se debía en buena parte al estreno de su nuevo tema, hizo además una importante revelación personal.

©@angela_aguilar_



La intérprete confesó estar soltera.

“Sí, estoy recientemente soltera y también pues saqué nueva música, entonces fue la combinación”, contó, ante la reacción de sorpresa del conductor. “¿Estuviste con alguien? Yo no sabía”, expresó él. “Un buen de tiempo, desafortunadamente”, respondió resignada. Sin embargo, señaló que este tiempo no fue del todo perdido, pues sacó de él inspiración para su música, y admitió que se está convirtiendo en “ese tipo de mujeres” que les escribe a sus ex. “Definitivamente... Para que de algo sirvan, si ya me quitaron, pues que aporten a mi vida como en esta cancion, Mis Amigas las Flores”, expresó.

Su rumorado romance con una estrella de la NFL

Desde el año pasado se intensificaron los rumores de un supuesto romance entre Ángela y Josh Ball, jugador de los Dallas Cowboys. Sin embargo, ella siempre se mantuvo firme en su decisión de reservarse su vida amorosa y nunca confirmó ni negó un noviazgo. De hecho, en octubre del año pasado, fue cuestionada directamente sobre las versiones que lo vinculaban con el atleta en una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, y ella prefirió ser cauta con sus palabras.

“Ni comparto ni escondo, yo no digo nada”, dijo cuando la comunicadora mencionó que se comentaba que ella y Josh estaban ocultando su relación. “Ahorita ese es el tema, compartir tus noviazgos en redes sociales, el decir: ‘Ya cumplimos tres meses, ya cumplimos cuatro meses...’. Yo creo que al estar en el ojo público lo que menos quiero hacer es compartir algo, porque justamente como dices, la gente lo arruina o tú mismo te lo arruinas. Yo creo que solamente que tenga un anillo en mi dedo...”, dijo simpática, dejando ver que hasta que una relación tuviera el grado de formalidad para un compromiso decidiría anunciarlo. “Para esas cosas yo creo que todavía no voy a decir nada ni hablar nada”, sentenció entonces, aunque sí reconoció que estaba “enamorada del amor, me encanta el amor”.