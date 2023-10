Ángela Aguilar dice que hará pública una relación hasta que tenga un anillo en la mano

Siendo parte de una de las dinastías más famosas de la música en México,Ángela Aguilarha estado expuesta a los reflectores desde muy joven. Ahora que tiene 20 años y una carrera propia, la cantante ha podido vivir en carne propia las mieles de la fama y el éxito, pero también los sinsabores. Y es que en más de una ocasión le ha tocado experimentar las desventajas de ser una figura pública, desde los rumores y especulaciones, hasta las críticas y hate en redes sociales. Todo esto ha repercutido en su forma de asume sus facetas pública y privada, y por ende la manera en la que quiere llevar sus relaciones amorosas.

©@angela_aguilar_



Ángela ha decidido mantener su vida personal en lo privado.

Ángela charló con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, y entre los temas que abordaron destacó precisamente el de las relaciones de pareja. Luego de compartir que hasta ahora ha sido portada en diversas revistas, la cantante reveló en cuál otra le gustaría aparecer también, y fue entonces cuando la anfitriona sacó a colación los rumores que hace unos meses circularon que apuntaban a un posible romance entre la intérprete y Josh Ball, jugador de los Dallas Cowboys. “Pues ahora que te cases con el jugador de la NFL”, comentó la comunicadora.

“¿Que me case? ¿Cómo me estas casando?”, respondió Ángela, quien al parecer no anticipó ese comentario. Aunque se mostró un poco extrañada, la joven cantante confesó que sí le gustaría contraer nupcias en algún futuro. “Me gustaría casarme como mi abuela, mi abuela tenía como 50 años cuando se casó... Sí, no me casen todavía”, comentó.

©@angela_aguilar_



La cantante no descarta casarse.

“(Voy a) casarme hasta que encuentre un hombre como era mi abuelo con mi abuela”, dijo la joven intérprete, para quien su familia siempre ha sido su inspiración. Ángela incluso bromeó diciendo que si eso no ocurre se quedará soltera y tendrá muchos perritos y gatos. Sin embargo, la periodista le aseguró que encontrará un hombre como el que anhela.

“Yo estoy enamorada del amor, me encanta el amor, me encanta el poder sentir cariño por la gente, me encanta poder conocer a la gente, poder escribir canciones después del sentimiento que sentí con esa persona. Siempre le digo a mi mamá: ‘Si sale bien compongo canciones de amo, si sale mal compongo canciones de desamor, no pasa nada’”, comentó.

Decidida a disfrutar su vida amorosa en privado

Mara trajo de nuevo el tema del jugador de la NFL: “Que están ocultando un noviazgo, yo creo que lo que menos haría ahora sería ocultar un noviazgo”. Y fue entonces cuando Ángela expuso claramente su postura al respecto: “Pero tampoco compartirlo, o sea, ni comparto ni escondo, yo no digo nada”. Y es que explicó que lo que ha vivido en el pasado le ha enseñado que lo mejor es mantener esta parte de su vida lejos del ojo público. “Yo ya aprendí que cualquier pregunta que sea de mi vida personal o de donde nací o de quienes son mis abuelos, la contestación es: ‘Me encanta cantar la música mexicana’”.

La periodista señaló que no es la única famosa que ha optado por mantener en privado su vida personal, aunque señaló que es difícil. “Y más siendo joven”, comentó Ángela dándole la razón. “Ahorita ese es el tema, compartir tus noviazgos en redes sociales, el decir: ‘Ya cumplimos tres meses, ya cumplimos cuatro meses...’”, comentó. “Yo creo que al estar en el ojo público lo que menos quiero hacer es compartir algo, porque justamente como dices, la gente lo arruina o tú mismo te lo arruinas. Yo creo que solamente que tenga un anillo en mi dedo, que hay muchos, pero no son de ese, son comprados por mí...”, dijo simpática. “Para esas cosas yo creo que todavía no voy a decir nada ni hablar nada”, sentenció.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.