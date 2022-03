Keith Negley es uno de los ilustradores más famosos en literatura infantil, además de ser colaborador frecuente en The New York Times y New Yorker. Pero los niños le encantan. Por eso, este libro es una pequeña obra de arte dedicada a los más pequeños. A los pequeños y a la relación con sus padres. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos ven llegar cansados del trabajo, muy serios y tenemos que hacer las tareas del hogar? Que no tenemos tiempo para llevarle al parque. Esto es lo que ellos piensan y en esto se centra toda la historia. Pero, aún así, la moraleja nos dice que los papás aún pueden ser geniales.