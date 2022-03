Bárbara, ¿existen pautas de psicología o valores que has seguido a la hora de escribir este libro?

Bárbara Montes (BM) - Pautas realmente no. Lo que sí he tenido en cuenta a la hora de escribir es el desarrollo infantil, sus etapas. Hay que tenerlas muy presentes porque, si no lo haces, los niños no lo van a entender. Si utilizas algunas figuras literarias complicadas, sus cerebros no están preparados para entenderlas. Es lo único que he utilizado de la psicología en este libro. Lo que sí, hemos incluido muchos valores que, más que con la psicología, están relacionados con la ética. Hemos tratado el tema del bullying, la precariedad económica en el hogar y la amistad que son valores universales. Los niños tienen que conocerlos y aprenderlos; es decir, querer a un amigo porque es mi amigo y me está ofreciendo su amistad. Son temas relevantes para los chicos y chicas y debemos tener presentes a la hora de escribir para ellos.

Y ¿vemos una niña en cierto modo empoderada?

BM - Bueno, sí. Es una niña empoderada que está aprendiendo quién es ella, lo que va reforzando eso cada vez más. Porque cuanto más claro tenemos quiénes somos nosotros, más valientes somos ante el mundo que nos rodea. Pero también tiene sus inseguridades, porque no deja de tener 13 años, es lo normal a esta edad. A su edad y a todas en realidad, pero sí porque se atreve a conocer su entorno.

Juan Gómez-Jurado (JGJ) - En realidad, lo que la tía Paula (una de los personajes) hace con la educación de Amanda es enseñarle a saber quién es ella. En ningún momento, cuando recibe la carta que le desvela su destino, su tía Paula no quiere que tome la decisión que finalmente toma, pero se alinea con ella para que haga lo que quiere y tiene que hacer. Eso es, en definitiva, la auténtica libertad: dejarle elegir lo que se debe en cada momento.

BM - Incluso, tener la posibilidad de equivocarte. Le está dando la oportunidad de elegir por ella misma y, si se equivoca, le está diciendo “yo voy a estar aquí”. Le da independencia para acertar o no, pero es algo fundamental a la hora de educar a un niño.