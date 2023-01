¡Como una Spice Girl! Nicola Peltz recupera los tres accesorios más dosmileros para empezar enero

Aunque estemos en pleno invierno, muchas celebrities están disfrutando de sus vacaciones de Navidad en la playa, y eso solo puede significar una cosa: looks veraniegos. Es el caso de Nicola Peltz, que está pasando unos días en Los Cabos, Méjico, junto a su marido Brooklyn Beckham, Selena Gomez y otros amigos, y que ha sido la última en dejarnos un estilismo de lo más dosmilero. Sí, porque aunque en plena temporada de frío te de mucha pereza pensar en el verano, lo cierto es que el último look de la actriz va a gustarte y mucho. ¿Por qué? Porque te transportará directamente a los años 2000, cuando las Spice Girls y su estilo reinaban.

El glamuroso vestuario 'vintage' de Nicola Peltz en su próxima serie, ¡nos encanta!

Es verdad que la fiebre por las tendencias dosmileras no es nueva y que, practicamente la llevamos viendo todo el año gracias a las hermanas Hadid, a Hailey Bieber o Dua Lipa, pero de momento, ninguna de ellas había lucido tan bien un look de la época creado tan solo a base de complementos. Porque sí, a Nicola Peltz le ha bastado con añadir a su look playero un pañuelo estampado y anudado a la cabeza junto a unas gafas de sol "de ciclista" y unos pendientes de aro grandes. Además, ha apostado por el gloss de labios, uno de los símbolos más característicos de los 2000.

Nicola Peltz se atreve con la 'falda-riñonera' en su último look de Paris Fashion Week

Aunque todavía es pronto para afirmar que la inspiración dosmilera será la tendencia que predomine en nuestros estilismos el próximo verano, si nos fijamos en Nicola Peltz, todo parece indicar que sí. Además, su nueva mejor amiga, Selena Gomez, con quien ha dado la bienvenida al 2023 (con looks a conjunto), también ha querido sumarse, eso sí, de manera algo más relajada, a la moda de esos años con unos pendientes de aro tamaño maxi.